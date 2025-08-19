La tormenta tumbó un árbol en la zona del ex-Hipódromo de Paraná

La lluvia no da tregua en Paraná y en todo el territorio provincial. El fuerte viento provocó la caída de un árbol en la zona del ex-Hipódromo de Paraná.

Un árbol cayó en la zona del ex-Hipódromo en Paraná.

La lluvia no da tregua en Paraná y en todo el territorio provincial. Este martes se registraron más de 80 milímetros caídos en la capital provincial, mientras que también se levantó un fuerte viento en horas de la noche que también produjo inconvenientes. En este caso, la caída de un árbol en la zona del ex-Hipódromo.

El árbol cayó en el sector de calle Maciá, cerca de División de los Andes, provocando el corte total de la arteria.

Debido a la situación, los vecinos de la zona llamaron a la Municipalidad de Paraná para que se haga cargo de la situación y libere la calle.

El fenómeno climático conocido como ciclogénesis afecta a la provincia y a toda la región. La lluvia comenzó en la madrugada de este martes y según el Servicio Meteorológico Nacional continuará durante la mañana de este miércoles.