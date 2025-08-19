Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

La tormenta tumbó un árbol en la zona del ex-Hipódromo de Paraná

La lluvia no da tregua en Paraná y en todo el territorio provincial. El fuerte viento provocó la caída de un árbol en la zona del ex-Hipódromo de Paraná.

19 de agosto 2025 · 23:25hs
Un árbol cayó en la zona del ex-Hipódromo en Paraná.

Un árbol cayó en la zona del ex-Hipódromo en Paraná.

La lluvia no da tregua en Paraná y en todo el territorio provincial. Este martes se registraron más de 80 milímetros caídos en la capital provincial, mientras que también se levantó un fuerte viento en horas de la noche que también produjo inconvenientes. En este caso, la caída de un árbol en la zona del ex-Hipódromo.

La tormenta en Paraná

El árbol cayó en el sector de calle Maciá, cerca de División de los Andes, provocando el corte total de la arteria.

Concepción del Uruguay fue uno de los departamentos más afectados de Entre Ríos. 

Entre Ríos: cayeron más de 100 milímetros de agua en varias localidades

El colectivo despistó en la Ruta 12 a la altura de El Palenque.

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Debido a la situación, los vecinos de la zona llamaron a la Municipalidad de Paraná para que se haga cargo de la situación y libere la calle.

LEER MÁS: Entre Ríos: cayeron más de 100 milímetros de agua en varias localidades

El fenómeno climático conocido como ciclogénesis afecta a la provincia y a toda la región. La lluvia comenzó en la madrugada de este martes y según el Servicio Meteorológico Nacional continuará durante la mañana de este miércoles.

Paraná Lluvia árbol
Noticias relacionadas
Rige un alerta amarillo del SMN por abundantes lluvias en la región y Defensa Civil trabaja en distintos sectores de Paraná para brindar asistencia.

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefonico en parana

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Artemio Waigel fue uno de los principales acusados en una de las mayores estafas de la provincia.

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Alumni y Suricatas inauguraron un nuevo piso flotante en Paraná.

Alumni y Suricatas inauguraron un nuevo piso flotante en Paraná

Ver comentarios

Lo último

En la última jugada, Racing venció a Peñarol y se metió a cuartos

En la última jugada, Racing venció a Peñarol y se metió a cuartos

La tormenta tumbó un árbol en la zona del ex-Hipódromo de Paraná

La tormenta tumbó un árbol en la zona del ex-Hipódromo de Paraná

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Ultimo Momento
En la última jugada, Racing venció a Peñarol y se metió a cuartos

En la última jugada, Racing venció a Peñarol y se metió a cuartos

La tormenta tumbó un árbol en la zona del ex-Hipódromo de Paraná

La tormenta tumbó un árbol en la zona del ex-Hipódromo de Paraná

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Entre Ríos: cayeron más de 100 milímetros de agua en varias localidades

Entre Ríos: cayeron más de 100 milímetros de agua en varias localidades

En una lluvia de expulsados y polémicas, Huracán quedó afuera de la Copa Sudamericana

En una lluvia de expulsados y polémicas, Huracán quedó afuera de la Copa Sudamericana

Policiales
Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Ovación
En la última jugada, Racing venció a Peñarol y se metió a cuartos

En la última jugada, Racing venció a Peñarol y se metió a cuartos

En una lluvia de expulsados y polémicas, Huracán quedó afuera de la Copa Sudamericana

En una lluvia de expulsados y polémicas, Huracán quedó afuera de la Copa Sudamericana

Vélez le ganó a Fortaleza y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Minella no sigue y Medrán sería el nuevo entrenador de Colón

Minella no sigue y Medrán sería el nuevo entrenador de Colón

La provincia
La tormenta tumbó un árbol en la zona del ex-Hipódromo de Paraná

La tormenta tumbó un árbol en la zona del ex-Hipódromo de Paraná

Entre Ríos: cayeron más de 100 milímetros de agua en varias localidades

Entre Ríos: cayeron más de 100 milímetros de agua en varias localidades

El dólar oficial prolonga este martes su racha bajista

El dólar oficial prolonga este martes su racha bajista

Janet M. Waldner presenta OM. La Fuerza de lo Invisible en GAP Galería de Arte

Janet M. Waldner presenta "OM. La Fuerza de lo Invisible" en GAP Galería de Arte

Docentes participaron de campamentos pedagógicos de matemática

Docentes participaron de campamentos pedagógicos de matemática

Dejanos tu comentario