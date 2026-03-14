Francia, campeón del Seis Naciones por un penal de último segundo contra Inglaterra

Una larga patada de Thomas Ramos cambió una decepción enorme de Francia por la gloria de conquistar el certamen contra su máximo adversario.

Fue infartante. Doce tries, 94 puntos, siete cambios de liderazgo. El último, por un penal de Thomas Ramos con el tiempo cumplido que decretó la victoria y el título de campeón del Seis Naciones para Francia.

El éxito por 48-46 contra la combativa Inglaterra en Saint-Denis le dio a Francia el bicampeonato y acalló los festejos que ya se anticipaban en Dublín, luego de que más temprano Irlanda venciera a Escocia para quedar puntero mientras esperaba un triunfo de los ingleses como visitantes.

Ramos se vistió de héroe en la última acción, pero es el joven wing Louis Bielle-Biarrey (22 años) aquél a quien los 80.000 franceses que poblaron el Stade de France deben rendir pleitesía, luego de que anotara cuatro tries.

Recién es marzo, pero difícilmente vaya a haber un partido mejor este año. Definitivamente, este duelo quedará enmarcado como uno de los mejores en la historia del certamen. Desde el minuto cero hasta el 83, se tiraron con todo lo que tenían. La entrega física fue total. El impacto de tackle se sintió hasta en las gradas más lejanas, las corridas encandilaron al espectador más desinteresado. El espectáculo, emocionante.

El duelo estratégico quedó eclipsado por la batalla, como dos boxeadores que salen a pegar sin especular. Al final, fue Francia la que quedó de pie.

Bielle-Biarrey redondeó una campaña histórica, superando incluso la de 2025. Con los cuatro tries acumuló nueve en el torneo, superando por uno su propio récord, y volvió a apoyar en todos los partidos, algo que nadie había hecho hasta que él lo consiguió el año pasado. Lo más importante, le dio el cetro a Francia.

Francia, que venía de perder el invicto la semana anterior ante Escocia en otro duelo vibrante (50-40), salió a jugar con una camiseta celeste, imitación de la utilizada hace 120 años cuando se jugó la primera versión de este clásico, conocido desde entonces como Le Crunch. El escudo con el gallo característico, en cambio, aludió al que utilizaron los franceses en 1927, ocasión en que consiguieron su primera victoria frente a la Rosa.

Inglaterra llegaba sin chances de campeonar, pero herida en su orgullo. Tres derrotas consecutivas la sumieron en una crisis impensada después de un gran 2025 que la posicionó como gran candidata a alzarse con la corona, algo que no ocurre desde 2020. El año pasado había ganado el clásico en Twickenham, frustrando el Grand Slam de los franceses. Esta vez, procuraba un daño peor.

De allí a que el equipo del cuestionado Steve Borthwick saliera a jugar con otra enjundia, a tacklear con fiereza, a empujar en cada scrum, a golpear al rival en cada punto de contacto. Así logró imponerse por potencia física y, durante buena parte del encuentro sometió a un equipo tan sorprendido como los 80.000 franceses que habían ido al Stade de France a disfrutar la coronación.

Inglaterra llegó a estar al frente por 10 puntos en el primer tiempo (27-17) y volvió a adelantarse, por uno, cuando parecía que el local tomaba un envión definitivo después del inicio del segundo período. De la mano de Antoine Dupont, Matthieu Jalibert y Ramos, les Bleus encontraron en el uso del pie la fórmula para contrarrestar el ímpetu de la defensa británica. Así llegaron los cuatro tries de Bielle-Biarrey.

El wing aterrizó por cuarta vez en el in-goal tras una exquisita asistencia de Dupont para poner a Francia por tercera vez al frente, 45-39, con 15 minutos por afrontar. A los 32, el pilar Demba Bamba vio la tarjeta amarilla y condenó a Francia a jugar con un hombre menos hasta el final. Cinco minutos después, Tommy Freeman repuso a Inglaterra al frente y parecía sentenciar la historia. No había piernas, pero sí corazón para una emoción más. Jalibert se animó y contraatacó y Francia siguió avanzando con los forwards hasta que forzó un penal ante una defensa que había sido ordenada durante todo el partido pero ya no tenía frialdad para mantener la disciplina. Ramos no dudó de pedir palos y, desde unos 45 metros, levemente inclinado hacia la izquierda, metió la pelota entre los postes.

“Fue un partido completamente loco, pero los jugadores siguieron creyendo hasta el final”, valoró Galthié. “Tuvimos la oportunidad al final y Thomas tuvo la calma para convertirla. Este grupo mostró carácter. Después de lo que pasó la semana pasada, necesitábamos responder. Inglaterra nos llevó al límite; fue un gran partido de rugby”.

Francia con 28 títulos

Francia conquistó así el 28º título continental en su historia, el segundo consecutivo. El octavo desde que en 2000 se sumó Italia y se denomina Seis Naciones, con lo que superó por uno a su vencido de hoy. Además, es el séptimo año seguido que finaliza entre los dos mejores (tres títulos en ese lapso), lo que evidencia el momento sublime que atraviesa el conjunto de Fabien Galthié. En un contexto de paridad mundial pocas veces visto, es el único que asoma como contendiente del reinado que ostentan los Springboks como indiscutible números 1.

El título quedará como uno más en el nutrido palmarés de este centenario certamen. El partido, en cambio, quedará en la memoria de todos los que lo disfrutaron.