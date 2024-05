La salud privada de Concordia ante un panorama gris

Andrés Lemesoff es el presidente del directorio y comentó que por primera vez las tres patas de la financiación de la salud privada se encuentran en una encrucijada. “Estamos en una situación bastante particular no solamente con Pami, sino también con Iosper y se ha sumado a esta situación en particular las empresas de medicina prepaga. Es un panorama bastante complejo, no digo oscuro pero gris por lo menos”, admitió.

Ex atleta de Concordia detenido con drogas

El médico indicó que con Pami han cursado diversas notas pero que no recibieron respuesta alguna. “Al día de hoy, se están realizando todas las internaciones y todos los servicios en forma normal. Estimo que de acá al lunes tenemos que tener alguna novedad. El reclamo es de índole económica, básicamente la inflación acumulada de enero a mayo ronda en un 60 por ciento, ya empezó mayo que rondará en otro 8, 9 o 10 por ciento, o sea que estamos hablando de un 70% porque mayo nosotros seguimos trabajando con el instituto y la actualización de aranceles que ha dado Pami ha sido un 20% en enero y un 12,5 por ciento en marzo. Con el agregado que se cobra a los 60 y los 80 días de prestado el servicio. Esto ha generado un desfinanciamiento casi total de nuestra institución. A pesar de haber tenido reuniones con la nueva gestión de la UGL local ya ha pasado un mes y la verdad que no hemos tenido ningún tipo de respuesta”, enumeró.

Y agregó: “El Estado Nacional les exige a las empresas de medicina prepaga que aumenten las cuotas a sus afiliados con el índice y el precio del consumidor y por otro lado el Pami no se acopla a eso, no aumenta los aranceles de acuerdo al índice de precio del consumidor. Hay una doble vara que se maneja en el mismo escritorio que es difícil de entender. Por un lado piden una cosa y por otro lado dan otra o no dan con la misma equidad”.

Desde el sector apuntaron que de no tener un acuerdo se podría llegar al corte del servicio o una restricción parcial del mismo. “A lo último que queremos llegar es a no poder brindar algo en la actividad a la que nos dedicamos”, dijo.

Lemesoff también hizo hincapié en los costos que deben afrontar, tanto con la inflación de los insumos como con las paritarias de los empleados. “Es la primera vez por lo menos los últimos cinco o seis años que sucede que el porcentaje de la paritaria es superior al incremento de un financiador, en este caso el Pami. Siempre la actualización de aranceles ha ido de la mano de las paritarias y de la mano de la inflación, pero en los últimos cuatro meses esto ha quedado desfasado”, manifestó.

Por su parte, el galeno precisó de qué manera influye la reciente disposición del gobierno nacional de no dar aumento en los aranceles. "Influye en que los aumentos acordados en el mes de abril se han anulado, eso también dificulta la financiación de las instituciones, pero también es entendible que las cuotas de las empresas de medicina prepaga se han vuelto imposibles de pagar o han llegado a un costo que es muy alto en proporción a los salarios. Es bastante amplio el tema. Yo no soy especialista en la parte de medicina prepaga, pero también había un atraso en los últimos tres años entre la pandemia y el último año del gobierno anterior, donde estaban 'pisadas' por decirlo de alguna manera las cuotas. Hay una coyuntura donde se necesitan tener los costos establecidos, pero tampoco una cuota te puede llevar el 50% del salario”, expresó.

Por último, Lemesoff precisó de qué manera se encuentra la relación con Iosper. "Tenemos una muy buena relación, tenemos un diálogo constante. No tenemos problemas con los cobros, se paga en tiempo y forma, el problema que existe con Iosper son los bajos aranceles en forma histórica. No es algo actual, es algo que se viene arrastrando hace varios años, donde el valor de la prestación, es bajo. Pero hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problema y tenemos pactado una audiencia con el directorio del Iosper para el mes de mayo", admitió y para cerrar apuntó: "Nunca se dio que con el total de los financiadores haya situaciones, cada una es especial, pero son situaciones al fin que complican el día a día".