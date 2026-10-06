Uno Entre Rios | La Provincia | Gualeguaychú

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio entregó la adhesión al RINI a una metalúrgica

El gobernador Rogelio Frigerio visitó la empresa Metalúrgica Hermann, en el Parque Industrial de Gualeguaychú, donde hizo entrega de la adhesión al RINI.

6 de octubre 2026 · 19:20hs
Rogelio Frigerio entregó la adhesión al RINI a una metalúrgica en Gualeguaychú. 

Rogelio Frigerio entregó la adhesión al RINI a una metalúrgica en Gualeguaychú. 

El gobernador Rogelio Frigerio visitó la empresa Metalúrgica Hermann, ubicada en el parque industrial de Gualeguaychú, donde hizo entrega de la adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).

La firma desarrolla un proyecto para la fabricación de semirremolques destinados al transporte de sustancias líquidas, especialmente derivados de la industria petrolera, que contempla una inversión de 9.500 millones de pesos y la generación de 60 nuevos puestos de trabajo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: En Entre Ríos, el RINI impulsa inversiones por más de 261 millones de dólares

La presencia de Frigerio en Gualeguaychú

Durante la visita, el mandatario provincial entregó a los representantes de la empresa la resolución ministerial mediante la cual se formalizó su adhesión al RINI, una herramienta impulsada por el gobierno provincial para promover nuevas inversiones y fortalecer el desarrollo productivo entrerriano.

Metalúrgica Hermann SRL es una empresa familiar dedicada a la fabricación y comercialización de acoplados, carrocerías y semirremolques para el transporte de cargas, adaptados a las necesidades de sus clientes.

Al respecto, el mandatario dijo que Metalúrgica Hermann SRL “es una empresa que nos llena de orgullo a todos los entrerrianos” y precisó que es la firma “con más patentamientos del país desde hace varios años”.

Adelantó luego que, además registra “un crecimiento vinculado a la explosión de la energía de Vaca Muerta con un potencial también de hacerlo con la minería”, con lo cual “el RINI los ayudará cuando esta demanda empieza a crecer y comiencen a ser más competitivos. Esa es la idea que tenemos nosotros de del aporte del Estado”, concluyó.

Por su parte, Juan Hermann, coincidiendo con sus hermanos Jorge y Hugo, agradeció la visita del gobernador. “La verdad que es muy importante para la empresa tener el apoyo de la provincia para mejorar la competitividad, que es lo más importante hoy y que tan difícil se está haciendo a los entrerrianos”, sostuvo.

En tanto, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, dijo también estar “muy contento con que una empresa histórica de nuestra ciudad, que da trabajo a más de 500 familias, además de los trabajos indirectos, reciban el RINI. Los ayudará a ser más competitivos. Nos muy contento de visitarlos y ver cómo ha crecido y cómo seguirá creciendo una empresa bien de Gualeguaychú”, dijo, por último.

Participaron también, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Industria Catriel Tonutti; el presidente del Ente Región Centro Atilio Benedetti; el senador del departamento Gualeguaychú Jaime Benedetti; y la vice intendente de Gualeguaychú, Julieta Carraza.

El proyecto

El programa incorporado al régimen contempla la fabricación de semirremolques tipo cisterna para el transporte de sustancias líquidas, especialmente aquellas vinculadas con la industria petrolera.

La iniciativa comenzó en enero de 2025 con la adquisición de maquinaria y continuó en marzo de ese año con la compra de un lote de terreno y naves industriales linderas a las instalaciones actuales de la firma.

Actualmente, la empresa se encuentra trabajando en el desarrollo de los prototipos, cuya finalización está prevista para fines de este año, para luego avanzar con su aprobación por parte de las firmas petroleras. La comercialización de estos nuevos productos está proyectada para 2026.

En este marco, la adhesión al RINI representa un respaldo a un proyecto que amplía la capacidad productiva de una empresa entrerriana, incorpora tecnología y maquinaria y proyecta la creación de 60 nuevos puestos de trabajo. La inversión total prevista asciende a 9.500 millones de pesos.

Gualeguaychú Rogelio Frigerio RINI
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Paraná dará continuidad a los espacios de primera infancia. 

Paraná: la comuna dará continuidad a los espacios de primera infancia

El río Uruguay nuevamente comienza a ganar terreno sobre las zonas ribereñas.

Con el río Uruguay en ascenso, se está cerca de las evacuaciones en Concordia

el hospital de cerrito celebro su 80º aniversario

El hospital de Cerrito celebró su 80º aniversario

Jóvenes de entre 14 y 16 años de General Ramírez fueron identificados y denunciados ante la Fiscalía tras registrar brutales agresiones contra un animal

General Ramírez: denuncian a tres adolescentes por torturar y matar a un gatito y viralizar los videos en redes

Ver comentarios

Lo último

Santa Fe adelantó su cronograma electoral y votará de forma desdoblada

Santa Fe adelantó su cronograma electoral y votará de forma desdoblada

Messi no pudo cantar el himno por la emoción, con la bandera de Malvinas al lado

Messi no pudo cantar el himno por la emoción, con la bandera de Malvinas al lado

Gracias por toda la magia: el mensaje de Javier Milei a Lionel Messi antes de su despedida

"Gracias por toda la magia": el mensaje de Javier Milei a Lionel Messi antes de su despedida

Ultimo Momento
Santa Fe adelantó su cronograma electoral y votará de forma desdoblada

Santa Fe adelantó su cronograma electoral y votará de forma desdoblada

Messi no pudo cantar el himno por la emoción, con la bandera de Malvinas al lado

Messi no pudo cantar el himno por la emoción, con la bandera de Malvinas al lado

Gracias por toda la magia: el mensaje de Javier Milei a Lionel Messi antes de su despedida

"Gracias por toda la magia": el mensaje de Javier Milei a Lionel Messi antes de su despedida

Mirtha Legrand fue dada de alta tras casi dos semanas de internación

Mirtha Legrand fue dada de alta tras casi dos semanas de internación

En una noche inolvidable: Lionel Messi se despide de la Selección Argentina ante Benín

En una noche inolvidable: Lionel Messi se despide de la Selección Argentina ante Benín

Policiales
Rematan bienes de la empresa de Lázaro Báez: dos vehículos se encuentran en Paraná

Rematan bienes de la empresa de Lázaro Báez: dos vehículos se encuentran en Paraná

Condenan a un paranaense por alteración ilegal de celulares robados

Condenan a un paranaense por alteración ilegal de celulares robados

Choque entre una moto y un auto dejó un herido en Libertador San Martín

Choque entre una moto y un auto dejó un herido en Libertador San Martín

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Gualeguaychú: Rogelio Frigerio entregó la adhesión al RINI a una metalúrgica

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio entregó la adhesión al RINI a una metalúrgica

Paraná: la comuna dará continuidad a los espacios de primera infancia

Paraná: la comuna dará continuidad a los espacios de primera infancia

Con el río Uruguay en ascenso, se está cerca de las evacuaciones en Concordia

Con el río Uruguay en ascenso, se está cerca de las evacuaciones en Concordia

El hospital de Cerrito celebró su 80º aniversario

El hospital de Cerrito celebró su 80º aniversario

General Ramírez: denuncian a tres adolescentes por torturar y matar a un gatito y viralizar los videos en redes

General Ramírez: denuncian a tres adolescentes por torturar y matar a un gatito y viralizar los videos en redes

Dejanos tu comentario