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Santa Fe adelantó su cronograma electoral y votará de forma desdoblada

Santa Fe adelantó su cronograma electoral con cierre de listas en febrero, las elecciones PASO en abril y las generales en junio. Se separa de las nacionales.

6 de octubre 2026 · 21:26hs
Santa Fe adelantó su cronograma electoral y votará de forma desdoblada.

Santa Fe adelantó su cronograma electoral y votará de forma desdoblada.

La provincia de Santa Fe definió este martes su calendario electoral para 2027. El gobernador Maximiliano Pullaro definió que el cierre de listas será el 12 de febrero, las elecciones primarias se realizarán el 18 de abril y los comicios generales tendrán lugar el 13 de junio.

De esta manera, los comicios provinciales se celebrarán por separado de las nacionales, previstas para el domingo 24 de octubre.

“El decreto todavía no está [firmado], pero no nos vamos a hacer los misteriosos con esto como no lo hicimos nunca”, aclaró el jefe provincial ante la consulta del portal de Rosario3.

LEER MÁS: Entre Ríos se encamina a 2027 con un volumen electoral de casi 900.000 votos

Las elecciones en Santa Fe

Además de elegirse gobernador y vicegobernador, la ciudadanía también designará senadores departamentales, diputados provinciales, intendentes y concejales. En el caso de Rosario, se votará asimismo a los convencionales estatuyentes que redactarán la primera carta orgánica de la ciudad autónoma.

Diego Giuliano, del Frente Renovador, apuntó contra el Ejecutivo provincial y consideró que las fechas difundidas forman parte de “un calendario hecho en una oficina sin consultar a nadie”.

En ese sentido, dijo que “genera una suerte de apuntamiento en el propio gobierno” y que “se apunan cuando solamente se miran al espejo”, resaltó el diario La Nación.

Acusó al oficialismo de “cambiar las reglas de juego con frecuencia” y opinó para cerrar: “Es indispensable que por lo menos tengamos un diálogo democrático para ponernos de acuerdo en reglas que deben ser esenciales para participar en las próximas elecciones provinciales” .

El calendario en Santa Fe

-7 de febrero de 2027: cierre de inscripción de alianzas electorales.

-12 de febrero de 2027: fecha límite para la presentación de listas de candidatos.

-18 de abril de 2027: realización de las PASO provinciales.

-13 de junio de 2027: elecciones generales para elegir gobernador y los demás cargos provinciales en disputa.

Santa Fe Cronograma
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