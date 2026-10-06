Rematan bienes de la empresa de Lázaro Báez: dos vehículos se encuentran en Paraná

La Justicia volverá a vender bienes de Austral Construcciones, la principal empresa del empresario Lázaro Báez, condenado a 15 años de prisión por hechos diferentes delitos durante los gobierno kirchneristas. Los bienes en venta en esta oportunidad son mayormente vehículos que se encuentran en dependencias de la Fuerza Aérea Argentina. Dos de los autos a rematar están en Paraná.

El empresario fue condenado a 10 años de cárcel en el caso conocido como la “Ruta del Dinero K” y a 6 años por fraude en el expediente de “Vialidad”, en el que fue juzgado junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por irregularidades en las obras públicas en Santa Cruz. En tanto, la empresa Austral Construcciones quebró hace ocho años y sus bienes siguen siendo rematados.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°28, a cargo de Pedro Manuel Crespo, dispuso subastar 10 lotes cuyas bases suman $39,8 millones. En el caso de los 10 lotes que acaban de salir a la venta pertenecen al expediente "Austral Construcciones S.A. s/Quiebra s/Incidente de restitución de bienes en poder de la Fuerza Aérea Argentina", derivado de la causa comercial principal.

El inventario muestra bienes en la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, San Luis, donde permanece una Chevrolet S10 modelo 2010 en buen estado, que saldrá con una base de $3,9 millones.

También la IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia conserva otras dos camionetas, como una S10 4x4 modelo 2010 que tendrá una base de $5 millones y otra modelo 2012, consignada en mal estado, partirá de $2,4 millones.

Según registró UNO, en la II Brigada Aérea de Paraná -ubicada en la Avenida Jorge Newbery 3820- se encuentran una Chevrolet S10 modelo 2007, con una base de $4,5 millones, y una Renault Master modelo 2008 utilizada como ambulancia, que partirá de $5,1 millones. Otras dos S10 están en la IV Brigada Aérea de El Plumerillo, Mendoza. Sus bases serán de $4 millones y $2,2 millones.

La lista incluye además cuatro módulos habitacionales ubicados en la Base Aérea Militar Resistencia, Chaco, que serán ofrecidos en conjunto desde $2 millones, y otros siete módulos instalados en la Estación Radar Ingeniero Juárez, Formosa, con una base de $3,5 millones. El lote individual con mayor precio de partida es un Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI modelo 2009, ubicado en San Carlos de Bariloche. La base será de $7,2 millones.

Para participar del proceso será necesario estar empadronado en el Registro de Subastas Electrónicas Judiciales e inscribirse antes del 30 de octubre a las 9.

Lavado y fraude de Lázaro Báez

En julio de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 -integrado por los jueces Ricardo Basílico, Néstor Costabel y Fernando Canero- fijó una única pena de 15 años de prisión para Lázaro Báez tras compaginar las condenas firmes que tenía en su contra en dos causas vinculadas a maniobras de corrupción. La decisión reúne la pena de 10 años de cárcel que había recibido por lavado de dinero en el caso conocido como la “Ruta del Dinero K” y la de 6 años que se le impuso por fraude en el expediente de “Vialidad”, en el que fue juzgado junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por irregularidades en las obras públicas en Santa Cruz.

En el expediente por lavado de dinero se tuvo en cuenta “el monto millonario de la maniobra atribuida a Lázaro Antonio Báez (equivalente a U$D 54.800.000)”, el dominio que tuvo sobre esos fondos y los mecanismos que utilizó para disimular su origen.

Los magistrados señalaron que el condenado se valió de “recursos y mecanismos que importan el abuso y manipulación de las formas jurídicas instituidas legalmente para fines lícitos, constituyendo sociedades pantallas (Shell Company) en jurisdicciones extranjeras consideradas por entonces como paraísos fiscales, a las que recurrió como personas jurídicas interpuestas y procurando el anonimato y secretismo que todo ello importó, y las utilizó como vehículos corporativos, como ser Teegan Inc., Fromental, Tyndall, Helvetic Servicess Group, Marketing & Logistic, entre otras”.

En cuanto al expediente de "Vialidad“, la condena se había dictado por fraude a la administración pública por el direccionamiento de 51 contratos de obra vial en la provincia de Santa Cruz. El tribunal que resolvió la unificación valoró el “daño causado en la suma de $84.835.227.378,04 (actualizados al 6 de diciembre del año 2022), lo cual demuestra la gravedad y enorme afectación al bien jurídico tutelado por la norma cuyo reproche se le atribuyó al condenado".

“Además, la complejidad y variedad de medios empleados en aquellas maniobras, en las que se utilizaron recursos estatales (normativos, burocráticos y de control) con un objetivo que desnaturalizó sus fines fundacionales, como así también, la prolongación en el tiempo de la conducta reprochada (12 años de forma ininterrumpida), resultan ser también aspectos que reflejan la gravedad y magnitud de los hechos allí corroborados", explicaron los jueces Basílico, Costabel y Canero.

También destacaron “el rol superlativo en la concreción del plan delictivo que fue acreditado”, en alusión a la posición de Báez dentro de la estructura de poder que ejecutó las conductas ilegales.