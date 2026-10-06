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General Ramírez: denuncian a tres adolescentes por torturar y matar a un gatito y viralizar los videos en redes

Jóvenes de entre 14 y 16 años de General Ramírez fueron identificados y denunciados ante la Fiscalía tras registrar brutales agresiones contra un animal

Valeria Girard

Por Valeria Girard

6 de octubre 2026 · 14:06hs
Jóvenes de entre 14 y 16 años de General Ramírez fueron identificados y denunciados ante la Fiscalía tras registrar brutales agresiones contra un animal

Jóvenes de entre 14 y 16 años de General Ramírez fueron identificados y denunciados ante la Fiscalía tras registrar brutales agresiones contra un animal

La tranquilidad de General Ramírez se vio sacudida a partir de la viralización de material audiovisual que registra un acto de crueldad hacia un gato. Los hechos, perpetrados a principios de la semana previa al descubrimiento, el domingo pasado, tuvieron como protagonistas a tres adolescentes de entre 14 y 16 años, quienes no solo cometieron la agresión sino que se encargaron de documentarla y distribuirla en sus entornos digitales.

“Acá ya no estamos hablando de maltrato, estamos hablando de tortura”, dijo a UNO Sabrina Devolder, integrante de Amigos de los Perros

De acuerdo con lo informado por Devolder, la difusión se originó en las propias redes sociales que manejan los adolescentes, con especial prevalencia en la plataforma TikTok. El material en cuestión comprende un total de tres videos que exponen un grado de crueldad progresivo. La alerta inicial llegó a manos de las proteccionistas el domingo, cuando un vecino de la zona tomó conocimiento del contenido circulante y se comunicó directamente con la agrupación para advertir que los autores pertenecían a la localidad.

El impulso detrás de la viralización responde a una problemática recurrente en entornos digitales: la búsqueda de popularidad y la exposición de actos deplorables a cambio de vistas, seguidores o aprobación entre pares.

Según explicaron desde la entidad proteccionista, la exposición pública de estas acciones no solo evidencia la gravedad del daño infringido al animal, sino que funciona como un factor de promoción de la violencia que exige una respuesta institucional inmediata.

En Argentina, el maltrato y la crueldad animal son delitos penales castigados por la Ley 14.346/54, con penas de prisión de 15 días a 1 año.

La denuncia en Fiscalía

Ante la gravedad del caso, la organización proteccionista activó de inmediato un protocolo de acción comunitaria e institucional. Como primer paso para dar con el paradero e identidad de los involucrados, la agrupación difundió el primer video desde su página oficial, solicitando la colaboración de la ciudadanía de General Ramírez. La respuesta vecinal permitió individualizar en poco tiempo a los tres participantes.

Tras lograr la identificación precisa y con carácter previo a la formalización de la acción penal, las integrantes del grupo proteccionista establecieron contacto directo con las familias de los jóvenes para ponerlas al tanto de la situación. Posteriormente, la entidad elevó la denuncia formal ante la Fiscalía jurisdiccional para que se dé inicio a las actuaciones correspondientes.

"Acá ya no estamos hablando de maltrato, acá estamos hablando de tortura. Es algo mucho más grave, donde incluso al viralizarlo se está promoviendo esa violencia", enfatizó Sabrina Devolder al evaluar el impacto de las filmaciones y la necesidad de una intervención judicial estricta.

“Convengamos que, si bien en Ramírez venimos con varios casos de maltratos y de hechos graves con respecto a animales, pero es la primera que quienes los cometen son chicos. Muchas veces la gente suele normalizar que los chicos salgan con las gomeras, que maten aves o que apedreen a otros animales, es realmente lamentable”. En relación con esto, Devolder recordó que la organización ya había tenido que intervenir anteriormente ante episodios severos en la localidad, como el caso de Tanque (un perro asesinado de dos disparos de escopeta), Iron (un perro azotado) y el ataque a balazos contra un gato.

Además, señaló que en este caso: “Sinceramente, yo no pude ver los videos. A mí se me hace imposible ver este tipo de imágenes, cualquier video donde haya maltrato hacia un animal. Personalmente yo no puedo visualizar este tipo de videos porque la verdad que son muchos sentimientos y emociones encontradas. Como proteccionista, lo último que quiero ver es un animal sufriendo por un ser humano”, concluyó.

General Ramírez Maltrato animal adolescentes
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