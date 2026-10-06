Uno Entre Rios | La Provincia | Río Uruguay

Con el río Uruguay en ascenso, se está cerca de las evacuaciones en Concordia

El río Uruguay está en ascenso y en Concordia podría llegar a niveles de evacuación en los próximos días. Se esperan precipitaciones muy abundantes.

6 de octubre 2026 · 18:08hs
El río Uruguay nuevamente comienza a ganar terreno sobre las zonas ribereñas.

El río Uruguay nuevamente comienza a ganar terreno sobre las zonas ribereñas.

Tal como se ha venido anticipando desde hace unos meses, en el inicio de la primavera se empiezan a notar los efectos del fenómeno El Niño muy fuerte particularmente con lluvias abundantes registradas en las subcuencas Alta y Media del río Uruguay, donde además están previstas nuevas precipitaciones muy abundantes en los próximos siete días.

El río Uruguay está en ascenso.

El río Uruguay está en ascenso.

En la zona más cercana al Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande la previsión es que ocurran precipitaciones moderadas desde este miércoles hasta el viernes próximo sumando caudal de aporte al embalse. Con tendencia ascendente, el río Uruguay se ubicará por encima de los 11 y 11,30 metros en Concordia y Salto, respectivamente.

Cabe destacar que este martes se informó que el nivel del río Uruguay durante la tarde estaba en 10,71 metros sobre el puerto de Concordia. Hasta las 15 de este miércoles 7 de octubre, la cota máxima referida al puerto de Concordia no superará los 11,20 metros, mientras que el nivel del embalse tenderá a 32,80 metros. Además volvieron a recalcar desde el área de Hidrología, que el nivel del río presentará tendencia ascendente en los próximos días.

Las lluvias previstas sobre el río Uruguay

De concretarse las cantidades de lluvias pronosticadas a lo largo de toda la cuenca del río Uruguay, se estaría ante una crecida extraordinaria, alcanzado y superando los Niveles de Alerta, pudiendo llegar a Niveles de Evacuación antes de mediados del corriente mes.

Para las ciudades ubicadas más al sur de la represa, los incrementos de niveles se notarán más gradualmente, pero de forma sostenida hasta alcanzar (y eventualmente superar) sus respectivos Niveles de Alerta.

El fenómeno de El Niño presentará –para los próximos tres meses– una alta probabilidad de lluvias superiores a lo normal, y consecuentemente el río estará en condición sostenida de “aguas altas”.

Río Uruguay Concordia evacuacion El Niño
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Paraná dará continuidad a los espacios de primera infancia. 

Paraná: la comuna dará continuidad a los espacios de primera infancia

el hospital de cerrito celebro su 80º aniversario

El hospital de Cerrito celebró su 80º aniversario

Jóvenes de entre 14 y 16 años de General Ramírez fueron identificados y denunciados ante la Fiscalía tras registrar brutales agresiones contra un animal

General Ramírez: denuncian a tres adolescentes por torturar y matar a un gatito y viralizar los videos en redes

El Coro de la Ciudad convoca a participar de sus ciclos de Navidad 2026

El Coro de la Ciudad convoca a participar de sus ciclos de Navidad 2026

Ver comentarios

Lo último

Santa Fe adelantó su cronograma electoral y votará de forma desdoblada

Santa Fe adelantó su cronograma electoral y votará de forma desdoblada

Messi no pudo cantar el himno por la emoción, con la bandera de Malvinas al lado

Messi no pudo cantar el himno por la emoción, con la bandera de Malvinas al lado

Gracias por toda la magia: el mensaje de Javier Milei a Lionel Messi antes de su despedida

"Gracias por toda la magia": el mensaje de Javier Milei a Lionel Messi antes de su despedida

Ultimo Momento
Santa Fe adelantó su cronograma electoral y votará de forma desdoblada

Santa Fe adelantó su cronograma electoral y votará de forma desdoblada

Messi no pudo cantar el himno por la emoción, con la bandera de Malvinas al lado

Messi no pudo cantar el himno por la emoción, con la bandera de Malvinas al lado

Gracias por toda la magia: el mensaje de Javier Milei a Lionel Messi antes de su despedida

"Gracias por toda la magia": el mensaje de Javier Milei a Lionel Messi antes de su despedida

Mirtha Legrand fue dada de alta tras casi dos semanas de internación

Mirtha Legrand fue dada de alta tras casi dos semanas de internación

En una noche inolvidable: Lionel Messi se despide de la Selección Argentina ante Benín

En una noche inolvidable: Lionel Messi se despide de la Selección Argentina ante Benín

Policiales
Rematan bienes de la empresa de Lázaro Báez: dos vehículos se encuentran en Paraná

Rematan bienes de la empresa de Lázaro Báez: dos vehículos se encuentran en Paraná

Condenan a un paranaense por alteración ilegal de celulares robados

Condenan a un paranaense por alteración ilegal de celulares robados

Choque entre una moto y un auto dejó un herido en Libertador San Martín

Choque entre una moto y un auto dejó un herido en Libertador San Martín

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Gualeguaychú: Rogelio Frigerio entregó la adhesión al RINI a una metalúrgica

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio entregó la adhesión al RINI a una metalúrgica

Paraná: la comuna dará continuidad a los espacios de primera infancia

Paraná: la comuna dará continuidad a los espacios de primera infancia

Con el río Uruguay en ascenso, se está cerca de las evacuaciones en Concordia

Con el río Uruguay en ascenso, se está cerca de las evacuaciones en Concordia

El hospital de Cerrito celebró su 80º aniversario

El hospital de Cerrito celebró su 80º aniversario

General Ramírez: denuncian a tres adolescentes por torturar y matar a un gatito y viralizar los videos en redes

General Ramírez: denuncian a tres adolescentes por torturar y matar a un gatito y viralizar los videos en redes

Dejanos tu comentario