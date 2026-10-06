Con el río Uruguay en ascenso, se está cerca de las evacuaciones en Concordia

El río Uruguay está en ascenso y en Concordia podría llegar a niveles de evacuación en los próximos días. Se esperan precipitaciones muy abundantes.

Tal como se ha venido anticipando desde hace unos meses, en el inicio de la primavera se empiezan a notar los efectos del fenómeno El Niño muy fuerte particularmente con lluvias abundantes registradas en las subcuencas Alta y Media del río Uruguay, donde además están previstas nuevas precipitaciones muy abundantes en los próximos siete días.

En la zona más cercana al Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande la previsión es que ocurran precipitaciones moderadas desde este miércoles hasta el viernes próximo sumando caudal de aporte al embalse. Con tendencia ascendente, el río Uruguay se ubicará por encima de los 11 y 11,30 metros en Concordia y Salto, respectivamente.

Cabe destacar que este martes se informó que el nivel del río Uruguay durante la tarde estaba en 10,71 metros sobre el puerto de Concordia. Hasta las 15 de este miércoles 7 de octubre, la cota máxima referida al puerto de Concordia no superará los 11,20 metros, mientras que el nivel del embalse tenderá a 32,80 metros. Además volvieron a recalcar desde el área de Hidrología, que el nivel del río presentará tendencia ascendente en los próximos días.

Las lluvias previstas sobre el río Uruguay

De concretarse las cantidades de lluvias pronosticadas a lo largo de toda la cuenca del río Uruguay, se estaría ante una crecida extraordinaria, alcanzado y superando los Niveles de Alerta, pudiendo llegar a Niveles de Evacuación antes de mediados del corriente mes.

Para las ciudades ubicadas más al sur de la represa, los incrementos de niveles se notarán más gradualmente, pero de forma sostenida hasta alcanzar (y eventualmente superar) sus respectivos Niveles de Alerta.

El fenómeno de El Niño presentará –para los próximos tres meses– una alta probabilidad de lluvias superiores a lo normal, y consecuentemente el río estará en condición sostenida de “aguas altas”.