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El hospital de Cerrito celebró su 80º aniversario

Este martes hubo celebración en el hospital Doctor José María Miranda de Cerrito. El acto fue una oportunidad para valorar el crecimiento de la institución y su proyección a futuro

6 de octubre 2026 · 15:18hs
El hospital de Cerrito celebró su 80º aniversario

Este martes se celebraron los 80 años del hospital Doctor José María Miranda. Estuvieron presemtes representantes del Ministerio de Salud de Entre Ríos, autoridades provincialesy municipales, representantes de instituciones educativas, trabajadores, jubilados e integrantes de la comunidad de Cerrito.

Reconocimiento

Durante la conmemoración, el secretario de Salud, Daniel Valentinuz, señaló la importancia de la trayectoria y crecimiento de la institución. "Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos queremos reconocer, especialmente, a quienes fueron parte de este camino y a quienes hoy continúan sosteniendo la tarea. Porque detrás de cada atención, guardia, consulta y respuesta, hay trabajadores que hacen posible que el sistema público de salud esté presente cuando la población lo necesita", expresó el funcionario.

Valentinuz precisó que la fecha implica "mirar hacia adelante con el desafío de seguir fortaleciendo el hospital, acompañando su crecimiento y garantizando una atención de calidad, cercana y accesible para Cerrito y toda su zona de influencia".

Por su parte, la directora del establecimiento, Claudia Picconi, explicó: "A lo largo de estos años, el hospital evolucionó y creció a la par de Cerrito, no sólo por incorporar nuevos servicios o modernizar las instalaciones y sumar equipamiento, sino también por fortalecer la atención humanizada que supimos conseguir".

"Estos 80 años representan una historia construida por generaciones de trabajadores que, con compromiso y vocación, hicieron del José María Miranda una institución fundamental para la comunidad de Cerrito. Celebramos lo recorrido y renovamos el compromiso de seguir creciendo para brindar una atención cada vez más cercana y humana", precisó.

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El hospital de Cerrito celebró su 80º aniversario

Capacidad instalada

En el último período, el hospital José María Miranda fortaleció su capacidad de atención con la creación del Servicio de Cardiología, la incorporación de profesionales y la ampliación de prestaciones en Salud Mental y Psicopedagogía. A su vez, se renovaron y equiparon áreas como Laboratorio, Farmacia, Odontología, Ginecología y Radiología, y se sumaron camas, equipamiento médico y tecnología para estudios especializados. Estas mejoras estuvieron acompañadas por obras de infraestructura, renovación de espacios y acciones destinadas a optimizar la atención y las condiciones de internación, en un proceso que también incluyó la conformación del Comité de Calidad y capacitaciones continuas para el personal. En este marco, actualmente se ejecuta una nueva obra que unirá dos sectores del hospital mediante un pasillo, una sala de espera y sanitarios, articulando el área de consultorios externos con los espacios de Dirección y Administración.

Cerrito Hospital aniversario
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