Lionel Messi no pudo cantar el himno por la emoción, con la bandera de Malvinas al lado. Gran momento de la noche en el Monumental.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina inició con la emoción a flor de piel tras la entonación de himno nacional por parte de Fabio Santana, excombatiente de la guerra de Malvinas que cantó las estrofas junto a la ya histórica bandera que se mostró tras la victoria sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Luego de que pasara el himno de Benín, llegó la hora de la entonación del himno nacional argentino por parte del excombatiente, que tuvo a su lado la famosa bandera que mostró Giovani Lo Celso tras la histórica victoria en las semifinal de la pasada Copa del Mundo.

Fabio Santana, el excombatiente que cantó el himno argentino previo a la despedida de Lionel Messi junto a la histórica bandera que se desplegó tras derrotar a Inglaterra en el Mundial 2026.

La reversión no tardó en despertar primero la emoción de Lionel Scaloni, con una solitaria lágrima que corrió por su mejilla derecha antes de que ambos lagrimales se colmaran por completo.

Si bien trató de luchar con la emoción y eso le impidió cantar el himno como hizo costumbre en los últimos años, la Pulga finalmente cedió ante las lágrimas y lloró acompañado por sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, que dijeron presentes en su salida al campo de juego para esta despedida del público argentino.