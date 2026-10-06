Uno Entre Rios | Ovación | Messi

Messi no pudo cantar el himno por la emoción, con la bandera de Malvinas al lado

Lionel Messi no pudo cantar el himno por la emoción, con la bandera de Malvinas al lado. Gran momento de la noche en el Monumental.

6 de octubre 2026 · 21:08hs
Messi en el himno.

Messi en el himno.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina inició con la emoción a flor de piel tras la entonación de himno nacional por parte de Fabio Santana, excombatiente de la guerra de Malvinas que cantó las estrofas junto a la ya histórica bandera que se mostró tras la victoria sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Messi en el himno

Luego de que pasara el himno de Benín, llegó la hora de la entonación del himno nacional argentino por parte del excombatiente, que tuvo a su lado la famosa bandera que mostró Giovani Lo Celso tras la histórica victoria en las semifinal de la pasada Copa del Mundo.

Fabio Santana, el excombatiente que cantó el himno argentino previo a la despedida de Lionel Messi junto a la histórica bandera que se desplegó tras derrotar a Inglaterra en el Mundial 2026.

La reversión no tardó en despertar primero la emoción de Lionel Scaloni, con una solitaria lágrima que corrió por su mejilla derecha antes de que ambos lagrimales se colmaran por completo.

Si bien trató de luchar con la emoción y eso le impidió cantar el himno como hizo costumbre en los últimos años, la Pulga finalmente cedió ante las lágrimas y lloró acompañado por sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, que dijeron presentes en su salida al campo de juego para esta despedida del público argentino.

Messi Himno Malvinas Monumental
Noticias relacionadas
José Luis García jugó 27 encuentros en Patronato. 

El ex-volante de Patronato que brindó la primer asistencia a Messi en la Selección Argentina

Cronograma de la despedida de Messi en Argentina: a qué hora es, los shows en vivo y dónde ver por TV

Cronograma de la despedida de Messi en Argentina: a qué hora es, los shows en vivo y dónde ver por TV

los titulos y records que protagonizo messi con la seleccion argentina

Los títulos y récords que protagonizó Messi con la Selección Argentina

La última casaca de Messi con la Selección Argentina.

El último baile de Lionel Messi con la Selección Argentina

Ver comentarios

Lo último

Santa Fe adelantó su cronograma electoral y votará de forma desdoblada

Santa Fe adelantó su cronograma electoral y votará de forma desdoblada

Messi no pudo cantar el himno por la emoción, con la bandera de Malvinas al lado

Messi no pudo cantar el himno por la emoción, con la bandera de Malvinas al lado

Gracias por toda la magia: el mensaje de Javier Milei a Lionel Messi antes de su despedida

"Gracias por toda la magia": el mensaje de Javier Milei a Lionel Messi antes de su despedida

Ultimo Momento
Santa Fe adelantó su cronograma electoral y votará de forma desdoblada

Santa Fe adelantó su cronograma electoral y votará de forma desdoblada

Messi no pudo cantar el himno por la emoción, con la bandera de Malvinas al lado

Messi no pudo cantar el himno por la emoción, con la bandera de Malvinas al lado

Gracias por toda la magia: el mensaje de Javier Milei a Lionel Messi antes de su despedida

"Gracias por toda la magia": el mensaje de Javier Milei a Lionel Messi antes de su despedida

Mirtha Legrand fue dada de alta tras casi dos semanas de internación

Mirtha Legrand fue dada de alta tras casi dos semanas de internación

En una noche inolvidable: Lionel Messi se despide de la Selección Argentina ante Benín

En una noche inolvidable: Lionel Messi se despide de la Selección Argentina ante Benín

Policiales
Rematan bienes de la empresa de Lázaro Báez: dos vehículos se encuentran en Paraná

Rematan bienes de la empresa de Lázaro Báez: dos vehículos se encuentran en Paraná

Condenan a un paranaense por alteración ilegal de celulares robados

Condenan a un paranaense por alteración ilegal de celulares robados

Choque entre una moto y un auto dejó un herido en Libertador San Martín

Choque entre una moto y un auto dejó un herido en Libertador San Martín

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

Ruta 12: un hombre llevaba cocaína en un bolsillo y lo descubrieron en un control

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Gualeguaychú: Rogelio Frigerio entregó la adhesión al RINI a una metalúrgica

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio entregó la adhesión al RINI a una metalúrgica

Paraná: la comuna dará continuidad a los espacios de primera infancia

Paraná: la comuna dará continuidad a los espacios de primera infancia

Con el río Uruguay en ascenso, se está cerca de las evacuaciones en Concordia

Con el río Uruguay en ascenso, se está cerca de las evacuaciones en Concordia

El hospital de Cerrito celebró su 80º aniversario

El hospital de Cerrito celebró su 80º aniversario

General Ramírez: denuncian a tres adolescentes por torturar y matar a un gatito y viralizar los videos en redes

General Ramírez: denuncian a tres adolescentes por torturar y matar a un gatito y viralizar los videos en redes

Dejanos tu comentario