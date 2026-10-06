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"Gracias por toda la magia": el mensaje de Javier Milei a Lionel Messi antes de su despedida

El Presidente Milei le dedicó un video al capitán de la Selección y destacó su trayectoria, su esfuerzo y la huella que dejó dentro y fuera de la cancha.

6 de octubre 2026 · 20:40hs
Milei habló de la despedida de Messi.

Milei habló de la despedida de Messi.

A pocas horas del último partido de Lionel Messi con la Selección argentina, el presidente Javier Milei le dedicó un mensaje a través de sus redes sociales para reconocer la trayectoria del capitán y agradecerle por las alegrías que generó durante sus años con la camiseta albiceleste.

“Muchas gracias por toda la magia”, expresó Milei en la cación, acompañada por un video con distintas declaraciones en las que el Presidente se había referido al futbolista a lo largo de los últimos años.

En el mensaje, el mandatario destacó especialmente el esfuerzo realizado por Messi para alcanzar el máximo nivel y sostuvo que “le mostró al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible”.

El homenaje presidencial se produjo en la previa del encuentro ante Benín, que marcará la despedida de Messi de la Selección argentina después de más de dos décadas como integrante del equipo nacional.

El mensaje de Milei se sumó además a las palabras pronunciadas este martes por el vocero presidencial Adrián Ravier, quien también destacó al capitán argentino durante su conferencia en Casa Rosada.

“Gracias eternas, gracias por hacernos tan felices”, expresó Ravier, y remarcó que Messi no solo fue un líder dentro de la cancha, sino también una persona humilde fuera de ella.

El mensaje de Milei

Ante una consulta sobre el liderazgo del futbolista y su posible influencia en el Presidente, Ravier sostuvo que Messi “es un ejemplo para todos nosotros” y, en el mismo sentido, comparó esa característica con el liderazgo de Javier Milei.

Así, el Gobierno eligió acompañar la despedida del capitán argentino con un reconocimiento público a su trayectoria, poniendo el foco en su liderazgo, su esfuerzo y las alegrías que le dio al país.

Milei Lionel Messi Despedida
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