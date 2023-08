La Paz: vecinos reclaman hace 7 años que arreglen un puente

El puente Paso Birrinchín dejó de estar operativo en 2016. Los vecinos exigen su reconstrucción, pero no han tenido respuestas de las autoridades políticas.

Una lectora de UNO advirtió sobre la problemática que atraviesan los vecinos que residen en el límite geográfico entre el departamento La Paz y Federal. Allí se encontraba el puente Paso Birrinchín, cuya estructura se desplomó en 2016, afectando no solo la conexión vial de los habitantes, sino que además impactó en su calidad de vida. El enlace, que se encuentra sobre la ruta provincial número 5, dejó de estar operativo hace siete años y pese a los reclamos elevados a la Dirección Provincial de Vialidad, nunca se avanzó en su reconstrucción.

"Cuando ocurrió tal episodio, y años sucesivos, los habitantes recibieron miles de promesas que obviamente no fueron cumplidas. Vialidad Provincial y gobernantes de turno aseguraron el arreglo del puente pero nunca lo hicieron. Es así que la población se ve afectada de ambos lados y no sólo en el ámbito laboral sino también niños, docentes de escuela rurales y la salita de primeros auxilios. Es lógico que esto provoca pérdidas económicas, maltratos de vehículos, malestares, cansancios físico y mental", expresó en una carta enviada a UNO Diamela Rodríguez, una de las damnificadas por esta situación.

Paso puente Birrinchin.jpg El Paso Puente Birrinchin dejó de estar operativo en 2016, afectando la comunicación entre los departamentos La Paz y Federal.

En su denuncia planteó que, además de la problemática del puente, surgen otras demandas quizás más urgentes. Entre ellas mencionó la falta de mantenimiento de los caminos rurales de la zona: "Los habitantes de la población pedimos que nos escuchen y que construyan dicho puente, también que mejoren, arreglen y mantengan los caminos, ya que cada uno cumple con su pago tributario para los servicios básicos. No debemos menospreciar al campo porque de él, todos vivimos. ¿Qué quiero decir cuando digo todos vivimos del campo? De éste sale la materia prima necesaria para el empuje de nuestro país, como la carne la leche, el trigo y muchos productos más. Cada vez se generan más impuestos y tenemos más pérdidas. El sector agropecuario es el más castigado y a esto hay que sumarle la sequía por falta de agua que está castigando muy duro a los productores y ganaderos", sentenció.

En su misiva cuestionó el rol de la Vialidad provincial porque entiende que "no hace su tarea a pesar de que se destina un porcentaje del impuesto inmobiliario a esa repartición. No sabemos a qué destinan los recursos que dice 'invertir' porque en los caminos estamos seguros que no. Constantemente se realizan notas con pedidos de soluciones urgentes para el arreglo de dicho puente Birrinchín y mantenimiento de caminos. Esperamos que la repuesta sea favorable y eficaz llevando a cabo la acción requerida con suma urgencia para la tranquilidad de la comunidad ya que estamos cansados de falsas promesas".