Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná renovó la plaza Héroes de Malvinas

La Municipalidad de Paraná reacondicionó la plaza Héroes de Malvinas, ubicada en la Vecinal Antonini. La obra fue inaugurada por la intendenta Rosario Romero.

29 de septiembre 2025 · 21:18hs
La Municipalidad de Paraná renovó la plaza Héroes de Malvinas.

La Municipalidad de Paraná renovó la plaza Héroes de Malvinas.

Con personal y recursos propios, la Municipalidad de Paraná reacondicionó la plaza Héroes de Malvinas, ubicada en la Vecinal Antonini. La intendenta Rosario Romero inauguró las obras de remodelación.

“Esta obra fue un pedido de los vecinos, ya que la cancha estaba desnivelada y el playón deportivo se había deteriorado con los años: tenía los arcos rotos y carecía de veredas y asientos. Con esfuerzo municipal hicimos un replanteo integral de la obra y contamos con una plaza renovada, equipada y disfrutada por los chicos, que además rinde homenaje a nuestros héroes de Malvinas”, señaló la intendenta Rosario Romero.

La intendenta Rosario Romero, junto a otros funcionarios, recorrió el Patito Sirirí. 

La Municipalidad de Paraná pondrá en valor el Patito Sirirí

La Municipalidad de Paraná propicia el padrinazgo de espacios públicos.

La Municipalidad de Paraná propicia el padrinazgo de espacios públicos

LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná propicia el padrinazgo de espacios públicos

La presidenta municipal destacó también la reposición de contenedores en la zona. “Los vecinos lo agradecen y están muy contentos. El espacio es muy utilizado, aquí funcionan escuelas deportivas y todo esto significa más motivos de alegría para la comunidad”, afirmó.

Las obras realizadas en la plaza Héroes de Malvinas

La obra en plaza Héroes de Malvinas incluyó la construcción de sendas peatonales, la puesta en valor del playón deportivo y la renovación del mobiliario urbano. Además, se repararon los juegos infantiles existentes y se instalaron nuevos, sumado al parquizado de todo el sector.

Además, se restauró el mástil, se instaló un nuevo tótem identificatorio; y se efectuaron tareas de señalización para mejorar la seguridad y orientación dentro de la plaza.

Plaza Héroes de Malvinas 2

El presidente de la vecinal Antonini, José Luis Antivero, dijo que la obra de remodelación de la plaza “significa un día de fiesta para la zona y para los vecinos. La plaza quedó hermosa, porque estaba abandona; gracias al municipio que hizo las veredas, el cambio de bancos y el arreglo del playón. Estamos muy contentos con la Municipalidad”.

Más datos de la obra

El proyecto de renovación fue encarado bajo la premisa de que los vecinos de la zona disfruten de un espacio público en condiciones. Esta intervención forma parte del compromiso municipal con la recuperación y el fortalecimiento de los espacios públicos como ámbitos de encuentro, recreación y bienestar para toda la comunidad.

Participaron el jefe de Gabinete, Santiago Halle; los secretarios de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld; y de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice; el subsecretario de Servicios Públicos, Daniel Clivio; la concejal Luisina Minni, funcionarios de distintas áreas y vecinos del barrio.

Municipalidad de Paraná plaza Héroes de Malvinas Rosario Romero
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Paraná continúa con las labores en el Arroyo Las Viejas.

La Municipalidad de Paraná continúa con las labores en el Arroyo Las Viejas

talleres culturales 2025: inscripcion abierta para todas las edades

Talleres culturales 2025: inscripción abierta para todas las edades

En Sauce Pinto se inauguró el primer parque solar de Enersa. 

Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

El gobernador de Entre Ríos anunció que se compraron 48 camionetas para distribuir en las Departamentales. 

Inversión histórica en seguridad: Entre Ríos equipa a su Policía, Servicio Penitenciario y Bomberos

Ver comentarios

Lo último

Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Ultimo Momento
Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

La Municipalidad de Paraná renovó la plaza Héroes de Malvinas

La Municipalidad de Paraná renovó la plaza Héroes de Malvinas

Policiales
Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Ovación
Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Golpe a la barra de Newells: el jefe, preso tras más de 100 allanamientos por narcotráfico

Golpe a la barra de Newell's: el jefe, preso tras más de 100 allanamientos por narcotráfico

Comienzan en Mar del Plata las finales de los Juegos Evita: Entre Ríos dice presente

Comienzan en Mar del Plata las finales de los Juegos Evita: Entre Ríos dice presente

Polémica igualdad entre Barracas Central y Belgrano

Polémica igualdad entre Barracas Central y Belgrano

La FIFA sancionó a Sudáfrica y puso en peligro su clasificación al Mundial 2026

La FIFA sancionó a Sudáfrica y puso en peligro su clasificación al Mundial 2026

La provincia
Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

La Municipalidad de Paraná renovó la plaza Héroes de Malvinas

La Municipalidad de Paraná renovó la plaza Héroes de Malvinas

Inversión histórica en seguridad: Entre Ríos equipa a su Policía, Servicio Penitenciario y Bomberos

Inversión histórica en seguridad: Entre Ríos equipa a su Policía, Servicio Penitenciario y Bomberos

La comunidad católica de Paraná celebró a San Miguel Arcángel

La comunidad católica de Paraná celebró a San Miguel Arcángel

Reconocieron al Carnaval del País de Gualeguaychú como Fiesta Nacional

Reconocieron al Carnaval del País de Gualeguaychú como Fiesta Nacional

Dejanos tu comentario