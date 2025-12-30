Desde la Municipalidad de Paraná se informó que se avanza en la restauración de la fachada del Palacio comunal. Se busca recuperar la estética del edificio.

La Municipalidad de Paraná recupera el Palacio con personal formado en técnicas de restauración.

La Municipalidad de Paraná avanza en la restauración de la fachada del Palacio, un proyecto que combina técnicas tradicionales con un enfoque artesanal, ejecutado por empleados capacitados. Según se informó desde la comuna paranaense, se busca recuperar la estética del edificio, que tiene más de un siglo de antigüedad, y generar un vínculo significativo entre el personal y el patrimonio.

La directora de Patrimonio Urbano Arquitectónico, Mariana Melhem, afirmó que “es la primera vez que se está haciendo un trabajo de esta naturaleza y se hace con personal municipal capacitado para intervenir en el edificio utilizando materiales tradicionales, respetando así el carácter original del Palacio”.

La arquitecta destacó la importancia de este enfoque: “Es clave que la intervención se realiza con personal municipal formado, necesitamos que haya mano de obra capacitada y generar un vínculo entre el personal y el lugar en donde está trabajando”, dijo para agregar que “así ayudamos a conservarlo y a transformarlo positivamente, con la garantía de darle continuidad a la vida del edificio, así como mantener o retrasar su envejecimiento”.

Por otra parte, la funcionaria destacó que la intervención se planificó en función de la articulación entre el Estado municipal y la universidad pública a partir de un estudio que realizó la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Santa Fe, que evaluó las condiciones de sustentabilidad del palacio.

Detalles de los trabajos

Se determinaron las condiciones estructurales del histórico edificio, que implicó la reparación de desagües pluviales y la fachada, además se están recuperando las columnas, balcones y se reemplazan ornamentos y molduras.

Se trata de un trabajo colaborativo entre la Unidad Ejecutora Municipal, Servicios Públicos y a Patrimonio Urbano Arquitectónico. En representación de la UEM participa Florencia Barzan y por Servicios Públicos Melina Guerra.

Arreglos en la Municipalidad de Paraná 2

El director de la Coordinación de Mantenimiento del Edificio Municipal, Gonzalo Cornejo, explicó que son seis los empleados capacitados que están trabajando en el proyecto. Las tareas iniciaron a principios de año con la limpieza de la fachada, el armado del andamio y trabajos previos.

El coordinador del Palacio Municipal, Marcelo Colman, se mostró optimista sobre el resultado final: “La fachada va a quedar espectacular porque los chicos se capacitaron. No se está restaurando solo para que quede bonito, sino para que se asemeje a lo que era antes”.

Por su parte, Stephan Descours, especialista en técnicas de restauración, subrayó el uso de técnicas tradicionales, como la cal y la arena, que “se usaron desde el principio para volver a algo original”. Descours elogió el trabajo del equipo, afirmando que “lograron algo que es muy difícil y no es nada simple”.

Además, destacó que a lo largo del proceso se capacitó a trabajadores municipales, “quienes aprendieron técnicas específicas para la restauración, incluyendo la creación de moldes y la preparación de mezclas especiales, lo que permite aplicar variadas técnicas que son fundamentales para la conservación del patrimonio”.