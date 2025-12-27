Colectivos: la Municipalidad de Paraná informó los horarios de verano

La Municipalidad de Paraná informó que ya rigen los horarios de verano para el transporte público urbano de pasajeros. Las frecuencias de los colectivos.

La Municipalidad de Paraná informó que ya rigen los horarios de verano para los colectivos.

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que a partir del 26 de diciembre, entraron en vigencia los horarios de verano del transporte público urbano de pasajeros en la capital entrerriana.

La medida responde a la necesidad de adecuar las frecuencias a la demanda propia de esta época del año, optimizando el servicio y garantizando una mejor cobertura hacia las zonas con mayor circulación de usuarios.

Información desde la Municipalidad de Paraná

Durante la temporada estival, las líneas D, F, G y H prestarán servicio con una frecuencia aproximada de 20 minutos a lo largo de su recorrido.

En tanto, las líneas A, B, C (ramal 300 Viviendas–Centro), E, L (ramal 500 Viviendas–Don Bosco), M y P circularán con una frecuencia estimada de 30 minutos.

Por su parte, los ramales F (Seminario) y C (Parque Industrial) funcionarán con una frecuencia de 60 minutos.

Finalmente, la línea L, en su ramal Los Berros, mantendrá un esquema de funcionamiento similar al de los días domingos y feriados.

Desde la comuna se recuerda a las y los usuarios la importancia de consultar los recorridos y horarios actualizados a fin de planificar sus viajes con mayor previsibilidad durante el período de verano.