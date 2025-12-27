Uno Entre Rios | La Provincia | Colectivos

Colectivos: la Municipalidad de Paraná informó los horarios de verano

La Municipalidad de Paraná informó que ya rigen los horarios de verano para el transporte público urbano de pasajeros. Las frecuencias de los colectivos.

27 de diciembre 2025 · 19:09hs
La Municipalidad de Paraná informó que ya rigen los horarios de verano para los colectivos.

Foto: UNO/Álvaro Moreyra

La Municipalidad de Paraná informó que ya rigen los horarios de verano para los colectivos.

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que a partir del 26 de diciembre, entraron en vigencia los horarios de verano del transporte público urbano de pasajeros en la capital entrerriana.

La medida responde a la necesidad de adecuar las frecuencias a la demanda propia de esta época del año, optimizando el servicio y garantizando una mejor cobertura hacia las zonas con mayor circulación de usuarios.

La falta de acuerdo económico con el Municipio de Concepción del Uruguay paralizó el servicio de colectivos. La empresa asegura que no tiene para los sueldos

Concepción del Uruguay: dejaron de funcionar los colectivos

La Municipalidad de Paraná informó cómo funcionará el servicio de transporte urbano de pasajeros durante las Fiestas de Navidad y Año Nuevo. Horarios de trenes 

Navidad y Año Nuevo: cómo funcionarán colectivos y tren

LEER MÁS: Transporte Área Metropolitana: no habrá cambios en las líneas hasta 2026

Información desde la Municipalidad de Paraná

Durante la temporada estival, las líneas D, F, G y H prestarán servicio con una frecuencia aproximada de 20 minutos a lo largo de su recorrido.

En tanto, las líneas A, B, C (ramal 300 Viviendas–Centro), E, L (ramal 500 Viviendas–Don Bosco), M y P circularán con una frecuencia estimada de 30 minutos.

Por su parte, los ramales F (Seminario) y C (Parque Industrial) funcionarán con una frecuencia de 60 minutos.

Finalmente, la línea L, en su ramal Los Berros, mantendrá un esquema de funcionamiento similar al de los días domingos y feriados.

Desde la comuna se recuerda a las y los usuarios la importancia de consultar los recorridos y horarios actualizados a fin de planificar sus viajes con mayor previsibilidad durante el período de verano.

Colectivos Municipalidad de Paraná horarios verano
Noticias relacionadas
La Provincia dejó sin efecto decreto que modificaba servicios interurbanos de colectivos en el Gran Paraná y otorga a ERSA Urbano S.A el área metropolitana por cinco años

Colectivos del área Metropolitana en manos de ERSA por otros cinco años

Ante la ola de calor, el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores. 

Ola de calor: el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores

Imprudencia total: manejó por las barrancas del Parque Urquiza.

Imprudencia total: manejó por las barrancas del Parque Urquiza

Rigen en todo el territorio provincial las medidas de control del fuego con la prohibición de realizar quemas durante la temporada estival 

Entre Ríos: recordaron la prohibición de realizar quemas

Ver comentarios

Lo último

Franco Colapinto, de la Fórmula 1 a la carnicería de su ciudad natal

Franco Colapinto, de la Fórmula 1 a la carnicería de su ciudad natal

Gustavo Costas renovó su vínculo como entrenador de Racing

Gustavo Costas renovó su vínculo como entrenador de Racing

Colectivos: la Municipalidad de Paraná informó los horarios de verano

Colectivos: la Municipalidad de Paraná informó los horarios de verano

Ultimo Momento
Franco Colapinto, de la Fórmula 1 a la carnicería de su ciudad natal

Franco Colapinto, de la Fórmula 1 a la carnicería de su ciudad natal

Gustavo Costas renovó su vínculo como entrenador de Racing

Gustavo Costas renovó su vínculo como entrenador de Racing

Colectivos: la Municipalidad de Paraná informó los horarios de verano

Colectivos: la Municipalidad de Paraná informó los horarios de verano

Ola de calor: el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores

Ola de calor: el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores

Imprudencia total: manejó por las barrancas del Parque Urquiza

Imprudencia total: manejó por las barrancas del Parque Urquiza

Policiales
Allanamientos por lavado de activos en Concordia

Allanamientos por lavado de activos en Concordia

Paraná: recuperaron elementos robados de la sede de la Asociación Argentina de Árbitros de Básquet

Paraná: recuperaron elementos robados de la sede de la Asociación Argentina de Árbitros de Básquet

Paraná: dos heridos de bala en la zona de avenida Ejército

Paraná: dos heridos de bala en la zona de avenida Ejército

Ruta 12: chocó el guardarrail y quedó en el cantero central

Ruta 12: chocó el guardarrail y quedó en el cantero central

Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena

Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena

Ovación
Franco Colapinto, de la Fórmula 1 a la carnicería de su ciudad natal

Franco Colapinto, de la Fórmula 1 a la carnicería de su ciudad natal

Gustavo Costas renovó su vínculo como entrenador de Racing

Gustavo Costas renovó su vínculo como entrenador de Racing

El Aston Villa del Dibu Martínez le ganó al Chelsea e igualó un récord histórico

El Aston Villa del Dibu Martínez le ganó al Chelsea e igualó un récord histórico

La Justicia imputó a Chiqui Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

La Justicia imputó a "Chiqui" Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

El entrerriano Milton Casco podría continuar su carrera en Atlético Nacional

El entrerriano Milton Casco podría continuar su carrera en Atlético Nacional

La provincia
Colectivos: la Municipalidad de Paraná informó los horarios de verano

Colectivos: la Municipalidad de Paraná informó los horarios de verano

Ola de calor: el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores

Ola de calor: el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores

Imprudencia total: manejó por las barrancas del Parque Urquiza

Imprudencia total: manejó por las barrancas del Parque Urquiza

Entre Ríos: recordaron la prohibición de realizar quemas

Entre Ríos: recordaron la prohibición de realizar quemas

Concepción del Uruguay: dejaron de funcionar los colectivos

Concepción del Uruguay: dejaron de funcionar los colectivos

Dejanos tu comentario