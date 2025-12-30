Departamento Tala: un motociclista murió tras chocar con un auto en la ruta nacional 12

Producto de un accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta nacional 12, en el Departamento Tala, un hombre de 74 años perdió la vida este martes.

Un hombre de 74 años murió como consecuencia de un choque entre la motocicleta Guerrero Trip 110cc que conducía y un automóvil Volkswagen Gol. El accidente se registró este martes sobre ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 294, frente al almacén El Poni.

En la mañana de este martes se produjo un siniestro vial con un lesionado grave. El impacto se produjo entre un Volkswagen Gol, el cual transitaba por ruta nacional 12 en sentido Sur-Norte con tres ocupantes oriundos de Villaguay, y una moto Marca Guerrero Trip, 110 C.C, conducida por un masculino de 74 años domiciliado en Sauce Norte.

Según causas que por estas horas se tratan de establecer este último habría atravesado de Este-Oeste la ruta luego que saliera del almacén antes mencionado y fue impactado por el auto.

En principio el conductor del motovehículo fue estabilizado en el hospital de esa ciudad y luego trasladado a la ciudad de Concepción del Uruguay, donde falleció en horas de la tarde.