Triunfo visitante en el duelo entre equipos paranaenses por la Copa Entre Ríos. Por la segunda fecha del certamen de la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF), Peñarol derrotó 3 a 1 a Don Bosco en el duelo de la Zona 1.
Triunfo de Peñarol en la Copa Entre Ríos
Por la segunda fecha de la Zona 1, Peñarol se impuso por 3 a 1 como visitante sobre Don Bosco. El Tricolor es el líder del grupo.
Los autores de los tantos del Tricolor fueron Agustín Insaurralde, a los tres minutos del primer tiempo; y en el complemento Gabriel Monzón, a los dos minutos, y Joaquín Fernández, a los 15. Isaías Schneider, a los 27 minutos de la etapa inicial, igualó transitoriamente para el Salesiano.
En el otro partido de la Zona, jugaban al cierre Arsenal de Viale y Unión de Crespo. Las posiciones son: Peñarol 6 puntos; Don Bosco 3; Unión * y Arsenal * 0.
La próxima fecha será Unión-Don Bosco y Peñarol-Arsenal.
Los otros grupos de la Copa Entre Ríos
Los otros resultados de la segunda fecha fueron: por la Zona 2, Sarmiento de Crespo 0-Peñarol de Basavilbaso 1 y Juventud Ferrocarril Unidos de Carbó 1-Newells de Victoria 3. Las posiciones: Newell’s y Peñarol 4 puntos; Juventud 3; Sarmiento 0. Próxima fecha: Peñarol-Juventud y Newell’s-Sarmiento.
Por la Zona 3, La Academia de General Galarza 3-Cultural de Crespo 3 y El Porvenir de Santa Anita 2-Defensores del Oeste de Basavilbaso 1. Las posiciones: El Porvenir 6 puntos; Cultural 4; La Academia 3; Defensores del Oeste 0. Próxima fecha: Defensores del Oeste-La Academia y Cultural-El Porvenir.
Por la Zona 4, Caballú de La Paz 0-Malvinas de Federal 1 y Urquiza de Santa Elena 0-Camba Cuá de Santa Elena 1. Las posiciones: Camba Cuá 6 puntos; Malvinas * 3 ; Urquiza * y Caballú 0. (*): adeudan su partido de la primera fecha. Próxima fecha: Urquiza-Caballú y Malvinas-Camba Cuá.
Por la Zona 5, Engranaje de Concepción del Uruguay 2-Atlético Colonia Elía 0 y Deportivo San Marcial 0-Deportivo Urdinarrain 1. Las posiciones: Engranaje y Deportivo Urdinarrain 6 puntos; Atlético Colonia Elía y San Marcial 0. Próxima fecha: Atlético Colonia Elía-San Marcial y Deportivo Urdinarrain-Engranaje.
Por la Zona 6, Juventud Urdinarrain 0-Parque Sur de Concepción del Uruguay 0 y María Auxiliadora de Concepción del Uruguay 0-Deportivo Ubajay 2. Las posiciones: Deportivo Ubajay 6; Juventud Urdinarrain 2; Parque Sur y María Auxiliadora 1. Próxima fecha: Deportivo Ubajay-Juventud Urdinarrain y Parque Sur-María Auxiliadora.
Por la Zona 7, San José 1-Libertad de Concordia 0 y Rivadavia de Concepción del Uruguay 3-Almagro de Concepción del Uruguay 4. Las posiciones: Almagro y San José 6 puntos; Rivadavia y Libertad 0. Próxima fecha: Libertad-Rivadavia y Almagro-San José.
Por la Zona 8, Lanús de Concepción del Uruguay 0-Defensores de Barrio Nébel de Concordia 1 y Juventud Unida de General Campos 1-Atlético Liebig 1. Las posiciones: Defensores de Barrio Nébel 4 puntos; Lanús 3; Atlético Liebig 2; Juventud Unida 1. Próxima fecha: Defensores de Barrio Nébel-Juv. Unida y Liebig-Lanús.
Por la Zona 9, Colegiales de Concordia 0-La Bianca de Concordia 0 y Cosmos de Federación 2-La Florida de Chajarí 2. Las posiciones: La Florida 4 puntos; Colegiales y Cosmos 2; La Bianca 1. Próxima fecha: La Florida-Colegiales y La Bianca-Cosmos.
Y por la Zona 10, Independiente de Villa del Rosario 3-Unión de Concordia 2 y América de Federación 2-1° de Mayo de Chajarí 2. Las posiciones: Independiente 6 puntos; 1° de Mayo 4; América 1; Unión 0. Próxima fecha: Unión-América y 1° de Mayo-Independiente.