Triunfo de Peñarol en la Copa Entre Ríos

Por la segunda fecha de la Zona 1, Peñarol se impuso por 3 a 1 como visitante sobre Don Bosco. El Tricolor es el líder del grupo.

Peñarol ganó sus dos partidos en la Copa Entre Ríos.

Triunfo visitante en el duelo entre equipos paranaenses por la Copa Entre Ríos. Por la segunda fecha del certamen de la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF), Peñarol derrotó 3 a 1 a Don Bosco en el duelo de la Zona 1.

Los autores de los tantos del Tricolor fueron Agustín Insaurralde, a los tres minutos del primer tiempo; y en el complemento Gabriel Monzón, a los dos minutos, y Joaquín Fernández, a los 15. Isaías Schneider, a los 27 minutos de la etapa inicial, igualó transitoriamente para el Salesiano.

En el otro partido de la Zona, jugaban al cierre Arsenal de Viale y Unión de Crespo. Las posiciones son: Peñarol 6 puntos; Don Bosco 3; Unión * y Arsenal * 0.

La próxima fecha será Unión-Don Bosco y Peñarol-Arsenal.

Los otros grupos de la Copa Entre Ríos

Los otros resultados de la segunda fecha fueron: por la Zona 2, Sarmiento de Crespo 0-Peñarol de Basavilbaso 1 y Juventud Ferrocarril Unidos de Carbó 1-Newells de Victoria 3. Las posiciones: Newell’s y Peñarol 4 puntos; Juventud 3; Sarmiento 0. Próxima fecha: Peñarol-Juventud y Newell’s-Sarmiento.

Por la Zona 3, La Academia de General Galarza 3-Cultural de Crespo 3 y El Porvenir de Santa Anita 2-Defensores del Oeste de Basavilbaso 1. Las posiciones: El Porvenir 6 puntos; Cultural 4; La Academia 3; Defensores del Oeste 0. Próxima fecha: Defensores del Oeste-La Academia y Cultural-El Porvenir.

Por la Zona 4, Caballú de La Paz 0-Malvinas de Federal 1 y Urquiza de Santa Elena 0-Camba Cuá de Santa Elena 1. Las posiciones: Camba Cuá 6 puntos; Malvinas * 3 ; Urquiza * y Caballú 0. (*): adeudan su partido de la primera fecha. Próxima fecha: Urquiza-Caballú y Malvinas-Camba Cuá.

Por la Zona 5, Engranaje de Concepción del Uruguay 2-Atlético Colonia Elía 0 y Deportivo San Marcial 0-Deportivo Urdinarrain 1. Las posiciones: Engranaje y Deportivo Urdinarrain 6 puntos; Atlético Colonia Elía y San Marcial 0. Próxima fecha: Atlético Colonia Elía-San Marcial y Deportivo Urdinarrain-Engranaje.

Por la Zona 6, Juventud Urdinarrain 0-Parque Sur de Concepción del Uruguay 0 y María Auxiliadora de Concepción del Uruguay 0-Deportivo Ubajay 2. Las posiciones: Deportivo Ubajay 6; Juventud Urdinarrain 2; Parque Sur y María Auxiliadora 1. Próxima fecha: Deportivo Ubajay-Juventud Urdinarrain y Parque Sur-María Auxiliadora.

Por la Zona 7, San José 1-Libertad de Concordia 0 y Rivadavia de Concepción del Uruguay 3-Almagro de Concepción del Uruguay 4. Las posiciones: Almagro y San José 6 puntos; Rivadavia y Libertad 0. Próxima fecha: Libertad-Rivadavia y Almagro-San José.

Por la Zona 8, Lanús de Concepción del Uruguay 0-Defensores de Barrio Nébel de Concordia 1 y Juventud Unida de General Campos 1-Atlético Liebig 1. Las posiciones: Defensores de Barrio Nébel 4 puntos; Lanús 3; Atlético Liebig 2; Juventud Unida 1. Próxima fecha: Defensores de Barrio Nébel-Juv. Unida y Liebig-Lanús.

Por la Zona 9, Colegiales de Concordia 0-La Bianca de Concordia 0 y Cosmos de Federación 2-La Florida de Chajarí 2. Las posiciones: La Florida 4 puntos; Colegiales y Cosmos 2; La Bianca 1. Próxima fecha: La Florida-Colegiales y La Bianca-Cosmos.

Y por la Zona 10, Independiente de Villa del Rosario 3-Unión de Concordia 2 y América de Federación 2-1° de Mayo de Chajarí 2. Las posiciones: Independiente 6 puntos; 1° de Mayo 4; América 1; Unión 0. Próxima fecha: Unión-América y 1° de Mayo-Independiente.