Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Un operativo por microtráfico en Villaguay permitió secuestrar unos 160 gramos de marihuana tras un allanamiento, sin detenidos y con una persona identificada.

Un operativo por narcomenudeo que realizó la policía de Entre Ríos en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos. El procedimiento se realizó el lunes en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 (Microtráfico).

Según se informó, personal de la División de Drogas Peligrosas dependiente de Jefatura Departamental Villaguay llevó adelante un allanamiento en esa ciudad, el cual culminó con el secuestro de material estupefaciente.

La medida judicial consistió en un allanamiento realizado durante la jornada del lunes, en cumplimiento de una orden emanada por el Juzgado de Garantías y Transición de dicha ciudad a cargo de la jueza Nadia Benedetti, con conocimiento de la Fiscalía interviniente a cargo de Virgina Dropsi.

Sin detenidos

Como resultado del operativo, los funcionarios policiales lograron el secuestro de varios envoltorios que contenían sustancia estupefaciente, con un peso total aproximado de 160 gramos de marihuana, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.

En el lugar se procedió a la correcta identificación de una persona mayor de edad, no registrándose detenciones, quedando la misma supeditada a la causa conforme lo dispuesto por las autoridades judiciales.

Desde la Policía de Entre Ríos se destacó el "profesionalismo y la labor coordinada del personal interviniente, reafirmando el compromiso institucional en la prevención, investigación y lucha contra el narcomenudeo en el ámbito provincial, en permanente colaboración con el Poder Judicial".