La agenda que tendrá Franco Colapinto en el inicio del año

Franco Colapinto pasa sus últimos días en Argentina, previo a regresar a Europa de cara al inicio de pretemporada de Fórmula 1.

30 de diciembre 2025 · 18:39hs
El argentino buscará revancha en 2026 tras una mala temporada del equipo Alpine. (Foto Gentileza Juan Iribarren)

El argentino buscará revancha en 2026 tras una mala temporada del equipo Alpine. (Foto Gentileza Juan Iribarren)

Franco Colapinto atraviesa sus últimos días de descanso en Argentina antes de encarar un intenso trabajo con Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. El joven piloto de Pilar ya tiene definido su cronograma de regreso a Europa y cómo será su preparación previa al inicio del nuevo campeonato.

Franco Colapinto
Franco Colapinto ante un desafiante 2026.

Franco Colapinto ante un desafiante 2026.

Según el plan establecido por el equipo francés, Colapinto finalizará sus vacaciones el 1 de enero de 2026. Apenas comenzado el nuevo año, el piloto viajará nuevamente a Europa y durante el primer fin de semana de enero estará en Enstone, la sede central de Alpine en el Reino Unido.

Franco Colapinto comprando carne en su ciudad natal.

Franco Colapinto, de la Fórmula 1 a la carnicería de su ciudad natal

Días atrás, San Benito Paraná se había consagrado campeón del certamen de Liga Paranaense.

San Benito Paraná cerró el año con otro triunfo

Allí retomará de manera oficial sus actividades como piloto titular, iniciando un proceso clave de adaptación al nuevo reglamento técnico que entrará en vigencia la próxima temporada.

Uno de los primeros trabajos que realizará Colapinto será el ajuste de butaca y ergonomía del nuevo Alpine A526, el monoplaza que utilizará el equipo en la temporada 2026. Este paso es fundamental para que el piloto pueda sentirse cómodo en el auto antes de salir a pista.

Este trabajo lo compartirá con su compañero de equipo, Pierre Gasly, con quien formará la dupla titular de Alpine en un año que promete ser de transición, pero también de oportunidades.

La primera salida a pista de Franco Colapinto

El 23 de enero, Alpine presentará oficialmente su nuevo monoplaza en Barcelona. Tras el lanzamiento, el equipo se trasladará al Circuito de Cataluña, donde realizará cinco días de pruebas privadas.

Estas jornadas serán las primeras salidas a pista del A526 y servirán para que Colapinto comience a entender el comportamiento del auto bajo el nuevo reglamento técnico, uno de los cambios más profundos en la historia reciente de la Fórmula 1.

Además de las pruebas en pista, Colapinto continuará con un fuerte trabajo en el simulador de Enstone, una herramienta clave para el desarrollo del auto y para que el argentino sume kilómetros virtuales antes de los ensayos oficiales.

Este trabajo será constante durante enero y parte de febrero, enfocado en puesta a punto, procedimientos y adaptación a los cambios aerodinámicos y mecánicos del nuevo reglamento.

La pretemporada oficial de la F1 se llevará a cabo en Bahréin, del 11 al 13 de febrero. Allí, Alpine pondrá en pista el A526 en condiciones más cercanas a las de competencia, con seguimiento de la prensa y análisis completo de datos.

Será la última gran prueba antes del inicio del campeonato y una instancia clave para que Colapinto termine de llegar con ritmo al arranque del año.

Franco Colapinto Argentina Alpine
Los allanamientos en la sede de AFA en la ciudad de Buenos Aires.

En AFA econtraron en los allanamientos un contrato con una empresa vinculada a Faroni

Emma González Eterovich.

Paranaenses fueron citados a una Concentración Nacional Sub 19

Ignacio Arce es uno de los mejores arqueros del fútbol argentino.

Argentinos Juniors va por el paranaense Ignacio Arce

Nikola Jokic en el piso con dolor en su rodilla izquierda, una imagen que preocupó al mundo de la NBA.

Preocupación en la NBA por la estrella Nikola Jokic

