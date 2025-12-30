Chajarí presente en la moda nacional: Penoni, finalista para vestir a Juana Viale.

La diseñadora chajariense continúa en competencia y espera la decisión final del certamen que definirá qué vestidos usará Juana Viale en el programa.

Días atrás se dio a conocer que Andrea Penoni, diseñadora y modista de Chajarí, se encontraba participando en un concurso nacional que busca seleccionar a diseñadores del país para vestir a Juana Viale durante la temporada de verano en Mar del Plata, en el programa "Almorzando con Mirtha Legrand".

En una primera instancia, Penoni fue seleccionada entre las ocho semifinalistas del certamen. En los últimos días, la conductora eligió a cinco de esas ocho participantes para continuar en competencia, entre las cuales nuevamente se encuentra la diseñadora chajariense.

Una diseñadora de Chajarí entre las finalistas de "Almorzando con Mirtha Legrand"

En los próximos días, la producción del programa se comunicará con Penoni para informarle si su diseño será finalmente uno de los elegidos para ser utilizado por Juana Viale en el tradicional ciclo de almuerzos. De los cinco vestidos finalistas, cuatro resultarán ganadores.

Cabe destacar que Penoni diseñó y confeccionó especialmente el vestido para Viale, el cual ya fue enviado y llegó a destino para ser probado por la reconocida conductora. En caso de resultar ganadora, la diseñadora tendrá la posibilidad de viajar a Mar del Plata y estar presente el día en que su creación sea lucida en el programa.