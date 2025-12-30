Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Concordia: prisión perpetua para un homicida

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, impuso prisión perpetua a Alexis Exequiel Kahl por el homicidio criminis causa de Carlos Verón

30 de diciembre 2025 · 13:52hs
El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, impuso prisión perpetua a Alexis Exequiel Kahl por el homicidio criminis causa de Carlos Verón 
El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, impuso prisión perpetua a Alexis Exequiel Kahl por el homicidio criminis causa de Carlos Verón 

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Mariano Caprarulo, impuso hoy la pena de prisión perpetua a Alexis Exequiel Kahl, quien el 11 de diciembre pasado fue declarado culpable del delito de Homicidio Criminis Causa por un jurado popular reunido en esa ciudad.

Además el magistrado dispuso que Kahl siga detenido en la Unidad Penal Nº 8, de la ciudad de Federal.

Concordia completó los cupos para el traslado de trabajadores frutícolas a Río Negro y Neuquén

Durante la audiencia de cesura, efectuada el 18 de diciembre último, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Eugenia Molina y el fiscal Martín Irurueta, había pedido la pena de prisión perpetua, en tanto que el defensor oficial Alejandro Giorgio solicitó una condena a 26 años años de prisión efectiva.

Se trató del centésimo quincuagésimo primer juicio por jurados que se realizó en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

El caso

Alexis Exequiel Kahl fue juzgado por el crimen de Carlos Verón el 29 de enero de 2022 en su domicilio del barrio Itatí, en Concordia. Un jurado popular lo declaró culpable en un segundo juicio por jurado, ya que el primero, realizado en 2023, había sido declarado nulo.

