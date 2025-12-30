Paranaenses fueron citados a una Concentración Nacional Sub 19 Emma González Eterovich y Genaro Molteni fueron convocados por la CAH a la Concentración Nacional que se desarrollará en Salta, del 17 al 22 de febrero de 2026. 30 de diciembre 2025 · 18:34hs

Prensa FEH Emma González Eterovich. Prensa FEH Genaro Molteni.

Una tremenda noticia para cerrar el año de la mejor manera fue la que recibieron dos jugadores paranaenses. Emma González Eterovich y Genaro Molteni fueron convocados por la Confederación Argentina de Hockey (CAH) para formar parte de la Concentración Nacional que se desarrollará desde el 17 al 22 de febrero de 2026, en Salta.

Los representantes de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) tendrán la oportunidad de demostrar su talento en las instalaciones del Club Popeye de La Linda, en el marco del Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos que está llevando adelante la CAH, señalan desde la prensa de la FEH.

González Eterovich, jugadora del Club Atlético Estudiantes, y Molteni, deportista del Paraná Rowing Club, fueron dos de los 44 citados (22 del equipo femenino y 22 del masculino) de distintos puntos del país. En Salta realizarán entrenamientos en los que se trabajarán en los aspectos técnicos y tácticos, como así también tendrán la oportunidad de disputar partidos ante diferentes selecciones regionales.