Uno Entre Rios | La Provincia | Bioquímico

Bioquímico del hospital público de Gualeguaychú representará al país en la American Society for Microbiology

El bioquímico Iván Pérez Duarte, del Hospital Centenario de Gualeguaychú, fue elegido por la American Society for Microbiology para representar al país.

30 de diciembre 2025 · 13:30hs
Un bioquímico de Gualeguaychú representará al país en la American Society for Microbiology.

Un bioquímico de Gualeguaychú representará al país en la American Society for Microbiology.

Un profesional del Hospital Centenario de Gualeguaychú fue seleccionado para integrar un programa de alcance global impulsado por la organización científica más prestigiosa en el campo de la microbiología, en reconocimiento a su formación, trayectoria académica y proyección internacional.

La distinción pone en valor el trabajo científico desarrollado desde el sistema público de salud y la universidad, y posiciona a la producción académica del interior del país como un aporte relevante al conocimiento microbiológico con impacto más allá del ámbito local.

concordia completo los cupos para el traslado de trabajadores fruticolas a rio negro y neuquen

Concordia completó los cupos para el traslado de trabajadores frutícolas a Río Negro y Neuquén

ATE marchó por los pasillos de Casa de Gobierno e hizo una asamblea por la caída de más 100 contratos y desmantelamiento del RUV y otras áreas sensibles

ATE protestó en Casa de Gobierno contra la caída de 100 contratos

LEER MÁS: OSER: afiliados de toda la provincia tendrán cobertura bioquímica

Desde Gualeguaychú al mundo: un bioquímico entrerriano representará a la Argentina

Iván Pérez Duarte (1).jpeg

Se trata del bioquímico Iván Pérez Duarte, integrante del servicio de Laboratorio del Hospital Centenario, quien fue elegido por la American Society for Microbiology (ASM) como representante de la Argentina. La entidad selecciona a un solo profesional por país y reúne a un total de 100 jóvenes científicos de todo el mundo.

La ASM es la organización científica más importante a nivel mundial en el área de la microbiología. Agrupa a investigadores, docentes y profesionales de la salud de más de 100 países, y cumple un rol central en la investigación, la formación científica y el desarrollo de políticas vinculadas a la salud.

Según explicó Pérez Duarte, la selección se realiza a través de un programa altamente competitivo que evalúa la trayectoria académica, la formación científica y el potencial de impacto futuro de los postulantes. El objetivo es fortalecer el vínculo entre la ciencia internacional y el trabajo que se desarrolla en cada país.

El bioquímico destacó que su labor en el Laboratorio de Microbiología del hospital, junto con su desempeño como docente universitario en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), le permitió articular investigación, formación académica y aplicación del conocimiento en el ámbito de la salud, un aspecto especialmente valorado por la ASM.

Finalmente, subrayó la importancia de este reconocimiento como una oportunidad para visibilizar la producción científica del interior del país. Remarcó que desde Gualeguaychú es posible desarrollar ciencia de calidad y alcanzar reconocimiento internacional, incluso con recursos limitados, y expresó su deseo de que este logro motive a estudiantes y jóvenes profesionales a apostar por la investigación.

Bioquímico Gualeguaychú Entre Ríos
Noticias relacionadas
Este lunes se inauguró una nueva colonia de verano para adolescentes en el complejo Yarará, ubicado en la zona noreste de Paraná

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

de viral a sancionado: joven conductor debera pagar una multa millonaria, reforestar y limpiar el balneario de parana

De viral a sancionado: joven conductor deberá pagar una multa millonaria, reforestar y limpiar el balneario de Paraná

se intensifica la ola de calor en entre rios: ano nuevo con temperatura agobiante

Se intensifica la ola de calor en Entre Ríos: Año Nuevo con temperatura agobiante

Gabriel Garay llevó la bandera entrerriana a la Cordillera de los Andes.

Gabriel Garay llevó la bandera entrerriana a la Cordillera de los Andes

Ver comentarios

Lo último

Preocupación en la NBA por la estrella Nikola Jokic

Preocupación en la NBA por la estrella Nikola Jokic

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca

Concordia completó los cupos para el traslado de trabajadores frutícolas a Río Negro y Neuquén

Concordia completó los cupos para el traslado de trabajadores frutícolas a Río Negro y Neuquén

Ultimo Momento
Preocupación en la NBA por la estrella Nikola Jokic

Preocupación en la NBA por la estrella Nikola Jokic

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca

Concordia completó los cupos para el traslado de trabajadores frutícolas a Río Negro y Neuquén

Concordia completó los cupos para el traslado de trabajadores frutícolas a Río Negro y Neuquén

River sondeó a Benjamín Domínguez

River sondeó a Benjamín Domínguez

Paradero: buscan a una adolecente de 14 años, de Paraná

Paradero: buscan a una adolecente de 14 años, de Paraná

Policiales
Paradero: buscan a una adolecente de 14 años, de Paraná

Paradero: buscan a una adolecente de 14 años, de Paraná

Concordia: prisión perpetua para un homicida

Concordia: prisión perpetua para un homicida

Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Ovación
Dos entrerrianas en el plantel de Las Yaguaretés para el debut en el SVNS 3

Dos entrerrianas en el plantel de Las Yaguaretés para el debut en el SVNS 3

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

River sondeó a Benjamín Domínguez

River sondeó a Benjamín Domínguez

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca

Playa Olímpica: Se viene una gran fiesta deportiva en la Isla del Puerto

"Playa Olímpica": Se viene una gran fiesta deportiva en la Isla del Puerto

La provincia
Concordia completó los cupos para el traslado de trabajadores frutícolas a Río Negro y Neuquén

Concordia completó los cupos para el traslado de trabajadores frutícolas a Río Negro y Neuquén

Bioquímico del hospital público de Gualeguaychú representará al país en la American Society for Microbiology

Bioquímico del hospital público de Gualeguaychú representará al país en la American Society for Microbiology

ATE protestó en Casa de Gobierno contra la caída de 100 contratos

ATE protestó en Casa de Gobierno contra la caída de 100 contratos

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

De viral a sancionado: joven conductor deberá pagar una multa millonaria, reforestar y limpiar el balneario de Paraná

De viral a sancionado: joven conductor deberá pagar una multa millonaria, reforestar y limpiar el balneario de Paraná

Dejanos tu comentario