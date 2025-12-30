Bioquímico del hospital público de Gualeguaychú representará al país en la American Society for Microbiology

El bioquímico Iván Pérez Duarte, del Hospital Centenario de Gualeguaychú, fue elegido por la American Society for Microbiology para representar al país.

Un profesional del Hospital Centenario de Gualeguaychú fue seleccionado para integrar un programa de alcance global impulsado por la organización científica más prestigiosa en el campo de la microbiología, en reconocimiento a su formación, trayectoria académica y proyección internacional.

La distinción pone en valor el trabajo científico desarrollado desde el sistema público de salud y la universidad, y posiciona a la producción académica del interior del país como un aporte relevante al conocimiento microbiológico con impacto más allá del ámbito local.

Desde Gualeguaychú al mundo: un bioquímico entrerriano representará a la Argentina

Se trata del bioquímico Iván Pérez Duarte, integrante del servicio de Laboratorio del Hospital Centenario, quien fue elegido por la American Society for Microbiology (ASM) como representante de la Argentina. La entidad selecciona a un solo profesional por país y reúne a un total de 100 jóvenes científicos de todo el mundo.

La ASM es la organización científica más importante a nivel mundial en el área de la microbiología. Agrupa a investigadores, docentes y profesionales de la salud de más de 100 países, y cumple un rol central en la investigación, la formación científica y el desarrollo de políticas vinculadas a la salud.

Según explicó Pérez Duarte, la selección se realiza a través de un programa altamente competitivo que evalúa la trayectoria académica, la formación científica y el potencial de impacto futuro de los postulantes. El objetivo es fortalecer el vínculo entre la ciencia internacional y el trabajo que se desarrolla en cada país.

El bioquímico destacó que su labor en el Laboratorio de Microbiología del hospital, junto con su desempeño como docente universitario en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), le permitió articular investigación, formación académica y aplicación del conocimiento en el ámbito de la salud, un aspecto especialmente valorado por la ASM.

Finalmente, subrayó la importancia de este reconocimiento como una oportunidad para visibilizar la producción científica del interior del país. Remarcó que desde Gualeguaychú es posible desarrollar ciencia de calidad y alcanzar reconocimiento internacional, incluso con recursos limitados, y expresó su deseo de que este logro motive a estudiantes y jóvenes profesionales a apostar por la investigación.