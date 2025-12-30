Uno Entre Rios | Policiales | Intento de femicidio

Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

La mujer, víctima de un intento de femicidio por parte de su pareja, sigue en estado crítico en terapia intensiva tras recibir graves heridas en el cuello.

30 de diciembre 2025 · 12:01hs
La mujer

La mujer, víctima de un intento de femicidio por parte de su pareja, sigue en estado crítico en terapia intensiva tras recibir graves heridas en el cuello.

La mujer de Nogoyá que fue víctima de un intento de femicidio a manos de su pareja sigue muy delicada. Desde el domingo se encuentra en terapia intensiva en el Hospital San Martín de Paraná a raíz de la grave herida en el cuello que le ocasionó su concubino. El violento hecho ocurrió durante la madrugada en un domicilio ubicado en calle Federación, entre Paraná y Sixto Oris.

Este martes, UNO consulto sobre el estado de salud de la mujer, de 40 años, y su situación sigue comprometida. Se recordó que ingresó con shock hipovolémico, con descompensación hemodinámica y "en condiciones de sedación analgésica con intubación orotraqueal".

El comisario Cristian Koch, jefe de a Departamental Nogoyá de Policía dio detalles a UNO sobre el intento de femicidio ocurrido en Nogoyá.

Intento de femicidio de Nogoyá: el agresor tiene antecedentes de violencia de género

operativo en villaguay termino con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

LEER MÁS: Intento de femicidio de Nogoyá: el agresor tiene antecedentes de violencia de género

Hospital San Martín Covid-19.jpg

Estado muy delicado

Se indicó que "reactiva al estímulo, localiza el dolor, presenta lago quirúrgico de cuello derecho, donde se le realizó ligadura de vena yugular y rafia de arteria carótida interna". "Permanece delicada en observación de edema de cuello e irrigación encefálica", se precisó.

Asimismo, se agregó que "se sospecha posible lesión cerebral isquémica, que deberá ser controlada con T.A.C., dentro de las próximas 48 a 72 horas".

Además, los médicos señalaron que "se observa cefalohematoma parietal izquierdo" y que su pronóstico sigue siendo reservado.

Cabe recordar que un hombre de 45 años se encuentra detenido. El sujeto tiene antecedentes de violencia de género por lesiones contra otra mujer y contra sus propias hijas. Al ser detenido estaba cubierto de sangre y en sus primeras manifestaciones arguyó "que se trataba de un juego sexual".

Intento de femicidio Nogoyá Terapia intensiva
Noticias relacionadas
El siniestro se dio a la altura de Pedernal en el departamento Concordia.

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

El Incendio fue en una inmobiliaria del centro de Paraná

Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

El juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, dispuso otorgar la prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario para Kevin Valiente, que es investigado por el presunto delito de Estafa

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

ya son seis los detenidos por el homicidio en colon

Ya son seis los detenidos por el homicidio en Colón

Ver comentarios

Lo último

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

Ultimo Momento
Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

El Gobierno establece nuevo cuadro tarifario de luz y gas

El Gobierno establece nuevo cuadro tarifario de luz y gas

Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Policiales
Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

Ovación
Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

River ofertó por Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo

River ofertó por Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo

Playa Olímpica: Se viene una gran fiesta deportiva en la Isla del Puerto

"Playa Olímpica": Se viene una gran fiesta deportiva en la Isla del Puerto

Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional

Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional

Tras la confirmación de Claudio Úbeda para 2026, así quedó conformado el cuerpo técnico de Boca

Tras la confirmación de Claudio Úbeda para 2026, así quedó conformado el cuerpo técnico de Boca

La provincia
Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

De viral a sancionado: joven conductor deberá pagar una multa millonaria, reforestar y limpiar el balneario de Paraná

De viral a sancionado: joven conductor deberá pagar una multa millonaria, reforestar y limpiar el balneario de Paraná

Se intensifica la ola de calor en Entre Ríos: Año Nuevo con temperatura agobiante

Se intensifica la ola de calor en Entre Ríos: Año Nuevo con temperatura agobiante

Gabriel Garay llevó la bandera entrerriana a la Cordillera de los Andes

Gabriel Garay llevó la bandera entrerriana a la Cordillera de los Andes

Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

Dejanos tu comentario