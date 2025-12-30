Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

La mujer, víctima de un intento de femicidio por parte de su pareja, sigue en estado crítico en terapia intensiva tras recibir graves heridas en el cuello.

La mujer de Nogoyá que fue víctima de un intento de femicidio a manos de su pareja sigue muy delicada. Desde el domingo se encuentra en terapia intensiva en el Hospital San Martín de Paraná a raíz de la grave herida en el cuello que le ocasionó su concubino. El violento hecho ocurrió durante la madrugada en un domicilio ubicado en calle Federación, entre Paraná y Sixto Oris.

Este martes, UNO consulto sobre el estado de salud de la mujer, de 40 años, y su situación sigue comprometida. Se recordó que ingresó con shock hipovolémico, con descompensación hemodinámica y "en condiciones de sedación analgésica con intubación orotraqueal".

Estado muy delicado

Se indicó que "reactiva al estímulo, localiza el dolor, presenta lago quirúrgico de cuello derecho, donde se le realizó ligadura de vena yugular y rafia de arteria carótida interna". "Permanece delicada en observación de edema de cuello e irrigación encefálica", se precisó.

Asimismo, se agregó que "se sospecha posible lesión cerebral isquémica, que deberá ser controlada con T.A.C., dentro de las próximas 48 a 72 horas".

Además, los médicos señalaron que "se observa cefalohematoma parietal izquierdo" y que su pronóstico sigue siendo reservado.

Cabe recordar que un hombre de 45 años se encuentra detenido. El sujeto tiene antecedentes de violencia de género por lesiones contra otra mujer y contra sus propias hijas. Al ser detenido estaba cubierto de sangre y en sus primeras manifestaciones arguyó "que se trataba de un juego sexual".