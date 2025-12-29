La Municipalidad de Paraná intervino un cañería de agua averiada por una empresa constructora. 

La Municipalidad de Paraná informó que llevó adelante la intervención de un cañería de agua averiada por una empresa constructora. Ya culminaron las tareas.

Desde el mediodía de este lunes, personal de la Municipalidad de Paraná implementó un operativo de emergencia para reparar un conducto de distribución de 100 milímetros en avenida Jorge Newbery, entre calles Soldado Bordón y 2 de Abril.

En ese sector, una empresa ocasionó una rotura, en el marco del avance de trabajos de tendido de cableado para un servicio público.

Debido a esta tarea, durante gran parte de la tarde se registró baja presión y faltante de servicio en algunos sectores del área comprendida entre calles Miguel David, Mihura, Lisandro de la Torre hasta el Parque Industrial General Belgrano.

Antes de las 18 concluyó el arreglo de una de las fracturas detectadas en la cañería distribuidora y ya se restableció el servicio en esa zona, para permitir que durante las próximas horas, los hogares puedan ser reabastecidos para contar con el vital suministro.

En tanto que en las primeras horas de este martes, se reanudarán los trabajos en la cañería averiada, que implica la sustitución de unos 20 metros de red pública.

Por ello, mientras se avance en esos nuevos trabajos, podría registrarse una transitoria baja presión en algunos sectores de esa misma área urbana mencionada.