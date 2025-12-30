Uno Entre Rios | La Provincia | ATE

ATE protestó en Casa de Gobierno contra la caída de 100 contratos

ATE marchó por los pasillos de Casa de Gobierno e hizo una asamblea por la caída de más 100 contratos y desmantelamiento del RUV y otras áreas sensibles

30 de diciembre 2025 · 13:28hs
En la mañana de este martes, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una asamblea en el patio de la Casa de Gobierno, en respuesta al Decreto Nº 3.817/25 que afecta la continuidad de más de 100 contratos de trabajadores públicos a partir de este miércoles 31 de diciembre. También protestaron ante lo que califican como el "desmantelamiento de políticas públicas estratégicas y de derechos humanos. Tras la asamblea los manifestantes recorrieron con cánticos y carteles los pasillos de la Casa gris. Se acordó, para la próxima semana una movilización masiva para frenar los despidos.

En la asamblea, el secretario general de ATE, Oscar Muntes tomó la palabra y apunto a la falta de paritarias y a la incertidumbre que genera el manejo de los contratos.

Desde ATE Entre Ríos solicitaron a Rogelio Frigerio una respuesta ante la crítica situación de las y los trabajadores a los que no  les renovaron los contratos

ATE inició plan de lucha por más 100 trabajadores a los que no les renovaron los contratos

concordia completo los cupos para el traslado de trabajadores fruticolas a rio negro y neuquen

Concordia completó los cupos para el traslado de trabajadores frutícolas a Río Negro y Neuquén

Por su parte la delegada del Consejo General de Educación (CGE), Cristina Schwab, manifestó su preocupación por los trabajadores despedidos e instó a revisar la medida a la que calificó de "poco humana". En ese punto se indicó que las desvinculaciones se hicieron a través de correso electrónicos, en su mayoría en organismos de derechos humanos como el Registro Único de la Verdad (RUV) donde se desvinculó a trabajadores con mas de 10 años de antigüedad.

LEER MÁS: ATE inició plan de lucha por más 100 trabajadores a los que no les renovaron los contratos

A su turno, Nadia Burgos, delegada del Ministerio de Salud, habló de "los contratos basura". En el caso del área salud explicó que se sostiene con trabajadores suplentes y contratados sin estabilidad laboral.

Propuestas

Durante la asamblea se barajaron y debatieron varias propuestas para seguir con el reclamo como manifestaciones en las reparticiones con desvinculaciones y la creación de un "consorcio de afectados" para coordinar presentaciones judiciales y recursos de amparo. También se hizo un llamado a la solidaridad del movimiento obrero para involucrar a otros gremios y centrales obreras en el reclamo.

Se acordó, para la próxima semana una movilización masiva para frenar los despidos.

Tras la asamblea los manifestantes recorrieron con cánticos y carteles los pasillos de la Casa gris. Los manifestantes pararon frente a los despachos del secretario de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, y del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, donde hicieorn pegatinas.

La próxima semana realizarán una movilización masiva para frenar los ceses previstos para el 31 de diciembre.

Entrevista a Oscar Muntes

OSCAR MUNTES

