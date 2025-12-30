Concordia completó los cupos para el traslado de trabajadores frutícolas a Río Negro y Neuquén

La municipalidad de Concordia completó los cupos para el traslado de 240 trabajadores frutícolas a Río Negro y Neuquén.

La Municipalidad de Concordia informó que se completaron los cupos disponibles del dispositivo de inscripción para el traslado de trabajadores frutícolas con destino a las provincias de Río Negro y Neuquén, llevado adelante en la Dirección de Empleo. En total, son 240 trabajadores que serán trasladados para la producción de peras y manzanas, entre otras de estación.

"Este dispositivo fue posible gracias al trabajo mancomunado entre la Municipalidad de Concordia y el Gobierno de la Provincia, en una articulación institucional que permitió garantizar un proceso ordenado, transparente y eficiente", señaló el municipio en un comunicado.

Y subrayó luego que "desde las primeras horas de la jornada, una masiva concurrencia de vecinos permitió cubrir rápidamente la totalidad de los cupos previstos, reflejando la alta demanda y la relevancia de esta política pública de acompañamiento al trabajador temporario".

Cupo completo

Al respecto, Juan Manuel Scarzello destacó el resultado alcanzado: “La inscripción fue altamente satisfactoria. En pocas horas se completaron los cupos, lo que demuestra la necesidad existente y la confianza de los vecinos en un dispositivo que está pensado para cuidar al trabajador y garantizar un traslado seguro”.

Asimismo, el funcionario valoró la organización y el compromiso de las áreas intervinientes: “El desarrollo ordenado fue posible gracias al trabajo conjunto de distintas áreas municipales, con un rol fundamental de la Guardia Urbana y del personal de la Dirección de Empleo, que estuvieron presentes desde temprano acompañando a cada vecino”.