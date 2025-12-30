Paradero: buscan a una adolecente de 14 años, de Paraná

Uno Entre Rios | Policiales | Paradero

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó la colaboración de la población para dar con el paradero de Candela Luján Giurca, de 14 años

30 de diciembre 2025 · 14:05hs
Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicitó la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Candela Luján Giurca, de 14 años; quien ayer a las 21:45 se habría retirado de su hogar en Paraná, sin tener más comunicación con ella.

Paraná paradero adolescente

La joven llevaba un vestido verde. Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800-4446372), o comunicándose al teléfono de Cria. Decimoquinta 0343-4206205.

