Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicitó la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Candela Luján Giurca, de 14 años; quien ayer a las 21:45 se habría retirado de su hogar en Paraná, sin tener más comunicación con ella.
Paradero: buscan a una adolecente de 14 años, de Paraná
30 de diciembre 2025 · 14:05hs
La joven llevaba un vestido verde. Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800-4446372), o comunicándose al teléfono de Cria. Decimoquinta 0343-4206205.