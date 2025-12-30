Paradero: buscan a una adolecente de 14 años, de Paraná

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó la colaboración de la población para dar con el paradero de Candela Luján Giurca, de 14 años

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicitó la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Candela Luján Giurca, de 14 años; quien ayer a las 21:45 se habría retirado de su hogar en Paraná, sin tener más comunicación con ella.