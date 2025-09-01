La Municipalidad de Paraná garantiza el gas envasado gratuito a comedores y merenderos comunitarios.

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que comedores y merenderos comunitarios contará con gas envasado gratuito. En total son 240 puntos en la ciudad.

La Subsecretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná lleva adelante un plan estratégico que permite que 90 comedores y 150 merenderos comunitarios de la capital entrerriana accedan de manera gratuita al gas envasado.

El objetivo, se informó desde la comuna, es garantizar condiciones dignas y seguras para sostener las actividades alimentarias que realizan a diario.

Las Colectividades homenajearán a los Inmigrantes en el Teatro 3 de Febrero

Datos brindados desde la Municipalidad de Paraná

La iniciativa alcanza a todos los espacios empadronados y acompañados por el municipio, en el marco de una política integral que reconoce el rol esencial que cumplen en los barrios.

A partir de relevamientos realizados por los equipos territoriales y de visitas periódicas, se identificó que más de la mitad de estos lugares cocinaban a leña, lo que dificulta las tareas cotidianas y representaba riesgos para la salud y la seguridad.

El acceso al gas envasado significa una mejora sustancial en la calidad de vida de quienes sostienen estos espacios comunitarios. Brinda comodidad, mejores condiciones de higiene, agiliza los tiempos de preparación de los alimentos y permite desarrollar la tarea de forma más segura.

Pero, sobre todo, dignificar la labor diaria de cientos de personas que, con esfuerzo y compromiso, garantizan un plato de comida caliente a vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad.

Esta es la segunda vez que se renueva el programa, lo que reafirma el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de las redes comunitarias que alimentan, cuidan y sostienen la vida en los territorios.