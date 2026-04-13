La Facultad de Económicas declaró duelo institucional por el fallecimiento de un estudiante

La UNER decretó duelo por la muerte de un estudiante de 21 años que cayó de un edificio en Santa Fe.

La UNER decretó duelo por la muerte de un estudiante de 21 años que cayó de un edificio en Santa Fe.

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Gabriel Martínez Isaurralde, de 21 años, oriundo de La Paz, alumno de la institución.

Se trata del joven que murió tras caer desde un edificio en Santa Fe durante la madrugada del domingo, en un hecho que es investigado como “muerte por precipitación desde altura”. El episodio ocurrió en un inmueble ubicado sobre calle San Jerónimo al 1900.

La Asamblea Ciudadana Ambiental realizará una movilización contra la pastera bajo el lema "Sin agua no hay vida"

En su honor, se declaró duelo institucional, el 13 de abril de 2026, disponiéndose el izamiento de la bandera a media asta en la institución. "Acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y compañeros", señalaron.

Sepelio

Sus restos son velados en la Sala (B) de la Empresa Gallardo, en calle 3 de Febrero 1135, en La Paz. El sepelio tuvo lugar este lunes por la mañana en el Cementerio local, donde la comunidad se reunió para brindarle el último adiós.