Uno Entre Rios | La Provincia | miércoles

Miércoles con posibles lloviznas: comienza a llegar el frente frío

Se espera una mejora del tiempo este miércoles y un fuerte descenso de temperatura. Los días más fríos: viernes, sábado y domingo

3 de septiembre 2025 · 09:20hs
Se espera una mejora del tiempo este miércoles y un fuerte descenso de temperatura. Los días más fríos: viernes

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Se espera una mejora del tiempo este miércoles y un fuerte descenso de temperatura. Los días más fríos: viernes, sábado y domingo
Se espera una mejora del tiempo este miércoles y un fuerte descenso de temperatura. Los días más fríos: viernes

Foto UNO/Valeria Girard

Se espera una mejora del tiempo este miércoles y un fuerte descenso de temperatura. Los días más fríos: viernes, sábado y domingo

En su último informe, el Servicio Meteorológico Nacional indicó para este miércoles que las inestabilidades estarán presentes hasta el mediodía en Entre Ríos y luego se irán disipando las lluvias.

La humedad y la nubosidad serán desplazadas por una nueva masa de aire fría que llegará a Entre Ríos. Los vientos del sur comenzarán a soplar a partir de este miércoles de tarde y continuarán este jueves.

Embed

Significativo

Se prevé que el descenso de temperaturas sea significativo. Los días más fríos se pronostican para viernes, sábado y domingo. Las mínimas podrían bajar hasta los 2, 3 y 4 grados, con variaciones térmicas según las zonas.

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre.

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre

entre rios: anuncian un miercoles primaveral

Entre Ríos: anuncian un miércoles primaveral

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 21 grados. Se esperan lloviznas de mañana, cielo mayormente nublado de tarde y parcialmente nublado de noche.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 20 grados. En esta zona también se anuncian posibles lloviznas de mañana, pero luego se irán corriendo las nubes.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 15 grados y una máxima de 21 grados. En el norte provincial se aguardan tormentas fuertes de mañana y tarde, con menor intensidad hacia la noche. Mañana se despeja.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 8 grados de mínima y 20 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado.

miércoles Entre Ríos Temperatura Lloviznas
Noticias relacionadas
La provincia cerró agosto con lluvias que alcanzaron valores récord. En Paraná se registraron 186,6 milímetros, el mayor nivel en casi 60 años.

Entre Ríos superó registros históricos de lluvias en agosto

Este miércoles se celebra el Día del Pueblo Charrúa entrerriano

Este miércoles se celebra el Día del Pueblo Charrúa entrerriano

La Feria se llevará a cabo en el Centro de Convenciones durante este jueves, viernes y sábado.

El programa que tendrá la Feria Provincial del Libro

Jorge Ávalos advirtió sobre el aumento de siniestros viales en rutas y cuestionó el uso de bitrenes sin infraestructura. Hay 150 obras viales paralizadas en Entre Ríos

Advierten que por el deterioro de las rutas aumentaron los accidentes de camioneros

Ver comentarios

Lo último

Seguridad: advierten sobre los riesgos de realizar el acto de cierre de campaña de LLA en Moreno

Seguridad: advierten sobre los riesgos de realizar el acto de cierre de campaña de LLA en Moreno

Estados Unidos frenó el acuerdo de exención de visas para Argentina

Estados Unidos frenó el acuerdo de exención de visas para Argentina

Entre Ríos superó registros históricos de lluvias en agosto

Entre Ríos superó registros históricos de lluvias en agosto

Ultimo Momento
Seguridad: advierten sobre los riesgos de realizar el acto de cierre de campaña de LLA en Moreno

Seguridad: advierten sobre los riesgos de realizar el acto de cierre de campaña de LLA en Moreno

Estados Unidos frenó el acuerdo de exención de visas para Argentina

Estados Unidos frenó el acuerdo de exención de visas para Argentina

Entre Ríos superó registros históricos de lluvias en agosto

Entre Ríos superó registros históricos de lluvias en agosto

Este miércoles se celebra el Día del Pueblo Charrúa entrerriano

Este miércoles se celebra el Día del Pueblo Charrúa entrerriano

El programa que tendrá la Feria Provincial del Libro

El programa que tendrá la Feria Provincial del Libro

Policiales
Un hombre de Federación fue condenado a 16 años de cárcel por violación

Un hombre de Federación fue condenado a 16 años de cárcel por violación

Grave accidente en Diamante: motociclista herida tras colisión con un auto

Grave accidente en Diamante: motociclista herida tras colisión con un auto

Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Ovación
Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

Sóftbol: Intentaron robar en la cancha de Patronato y en Sóftbol Play

Sóftbol: Intentaron robar en la cancha de Patronato y en Sóftbol Play

Las sanciones de Aprevide a Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

Las sanciones de Aprevide a Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

Regatas Uruguay fue subcampeón provincial tras una final vibrante ante Rocamora

Regatas Uruguay fue subcampeón provincial tras una final vibrante ante Rocamora

La provincia
Entre Ríos superó registros históricos de lluvias en agosto

Entre Ríos superó registros históricos de lluvias en agosto

Este miércoles se celebra el Día del Pueblo Charrúa entrerriano

Este miércoles se celebra el Día del Pueblo Charrúa entrerriano

El programa que tendrá la Feria Provincial del Libro

El programa que tendrá la Feria Provincial del Libro

Miércoles con posibles lloviznas: comienza a llegar el frente frío

Miércoles con posibles lloviznas: comienza a llegar el frente frío

Advierten que por el deterioro de las rutas aumentaron los accidentes de camioneros

Advierten que por el deterioro de las rutas aumentaron los accidentes de camioneros

Dejanos tu comentario