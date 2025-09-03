Miércoles con posibles lloviznas: comienza a llegar el frente frío

Se espera una mejora del tiempo este miércoles y un fuerte descenso de temperatura. Los días más fríos: viernes, sábado y domingo

Se espera una mejora del tiempo este miércoles y un fuerte descenso de temperatura. Los días más fríos: viernes, sábado y domingo

En su último informe, el Servicio Meteorológico Nacional indicó para este miércoles que las inestabilidades estarán presentes hasta el mediodía en Entre Ríos y luego se irán disipando las lluvias.

Se prevé que el descenso de temperaturas sea significativo. Los días más fríos se pronostican para viernes, sábado y domingo. Las mínimas podrían bajar hasta los 2, 3 y 4 grados, con variaciones térmicas según las zonas.

#BuenDía Argentina Continúa inestable y húmedo en el centro-este del país con algunas lloviznas y neblinas. En sectores del NEA se registran tormentas y seguirán por la tarde Patagonia tendrá una jornada ventosa con chaparrones, lluvias y nevadas

La humedad y la nubosidad serán desplazadas por una nueva masa de aire fría que llegará a Entre Ríos. Los vientos del sur comenzarán a soplar a partir de este miércoles de tarde y continuarán este jueves.

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 21 grados. Se esperan lloviznas de mañana, cielo mayormente nublado de tarde y parcialmente nublado de noche.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 20 grados. En esta zona también se anuncian posibles lloviznas de mañana, pero luego se irán corriendo las nubes.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 15 grados y una máxima de 21 grados. En el norte provincial se aguardan tormentas fuertes de mañana y tarde, con menor intensidad hacia la noche. Mañana se despeja.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 8 grados de mínima y 20 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado.