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Boca iguala con Independiente en Avellaneda

Boca visita al Rojo en el Libertadores de América por la 14° fecha del certamen. Están 0 a 0 tas e lprimer tiempo.

25 de octubre 2026 · 16:58hs
Boca e Independiente empatan.

Boca e Independiente empatan.
Paredes titular en Boca.

Paredes titular en Boca.

Este domingo, Independiente recibe a Boca en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura. El Xeneize, que viene de meterse en la final de la Copa Sudamericana, buscará una victoria que lo deje puntero de la tabla anual a falta de dos jornadas para el cierre ante un Rojo de andar irregular. Dirigirá Nazareno Arasa.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45 minutos: amarilla para Marcone

El volante de Independiente le cometió una dura falta a Ascacibar y fue apercibido.

42 minutos: probó Montiel de tiro libre

El futbolista de Independiente se hizo cargo de la ejecución a metro del área, pero su remate se fue por arriba de los tres palos.

33 minutos: Independiente desperdició una buena contra

Montiel, que manejó gran parte de la jugada, remató sin fuerzas tras un pase atrás de Palais y Montero controló con su mirada la trayectoria de la pelota.

29 minutos: buena aproximación de Independiente

El Chimy Ávila habilitó de cabeza a Maxi Meza y el ex River remató de volea, aunque su disparo se fue desviado.

26 minutos: llegada clara de Independiente

Pérez Curci se fue solo por la banda derecha, se metió dentro el área y sacó un remate que se fue desviado.

23 minutos: Ascacibar tuvo una buena chance

El volante de Boca quedó a centímetros de conectar un gran centro de Paredes, pero no llegó y el balón se perdió por línea final.

19 minutos: amonestado Di Lollo

El central de Boca vio la amarilla por cortar con infracción un ataque de Josías Palais.

16 minutos: respondió Independiente

Maxi Meza buscó un disparo con rosca al segundo palo desde la izquierda y el balón se fue apenas por arriba del travesaño.

14 minutos: Santiago Mele salvó a Independiente

El arquero del Rojo le tapó un remate de zurda a Miguel Merentiel que se había filtrado en el área.

6 minutos: se lo perdió Boca

Tras un gran centro de Lozano desde la derecha, Flores llegó por el segundo palo e intentó definir de primera, pero no le dio buena dirección y no pudo gritar el primer tanto de la tarde.

1 minuto: probó Independiente

El Rojo tuvo el primer ataque con un remate de Nahuel Banegas que se fue por arriba del travesaño.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Independiente y Boca por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Con sorpresas, así forman Independiente y Boca Juniors

El entrenador del Rojo, Jadson Viera, decidió que Santiago Mele sea titular en reemplazo de Rodrigo Rey, quien irá al banco. En tanto, el Vasco Arruabarrena dispuso tres cambios respecto al once que eliminó a Vasco Da Gama: Paredes por Battaglia, Braida por Blanco y Velasco por Villa.

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Josías Palais.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Boca Independiente Avellaneda Torneo Clausura
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