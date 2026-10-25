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Aldosivi venció a Belgrano y sueña con salvarse del descenso

Aldosivi se impuso por 1-0 ante el Pirata en Mar del Plata, por lo que llegó a 19 puntos en la anual y quedó a cuatro de Riestra, que juega este lunes.

25 de octubre 2026 · 17:25hs
Aldosivi ganó de local.

Aldosivi ganó de local.

Aldosivi de Mar del Plata venció 1-0 a Belgrano este domingo con gol de Andrés Vombergar, por la fecha 14 del Torneo Clausura, y se ilusiona con salvarse del descenso. Con este resultado, el Tiburón llegó a 19 puntos en la anual y si bien sigue penúltimo, quedó a cuatro de Riestra, con el que lucha cabeza a cabeza para evitar caer a la Primera Nacional. El Malevo juega el lunes y si suma tres puntos de los nueve que le queda, mantendrá la categoría.

Aldosivi Belgrano Torneo Clausura descenso
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