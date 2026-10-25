Gualeguaychú: equipan con collar satelital y microchip a un aguará guazú liberado

La labor de la provincia, Reserva El Potrero y Fundación Temaikèn permitirá estudiar en tiempo real los desplazamientos del animal en su hábitat en Gualeguaychú

En el marco del Programa de Reintroducción del Aguará Guazú, la provincia de Entre Ríos concretó la liberación de un nuevo ejemplar de esta especie en la Reserva El Potrero en Gualeguaychú. La iniciativa fue llevada adelante con el trabajo conjunto de equipos técnicos de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, personal de coordinación y guardaparques de la reserva.

El ejemplar había sido derivado a la Reserva El Potrero por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos con el fin de iniciar su rehabilitación. A lo largo de esta fase, especialistas de la reserva y de la Fundación Temaikèn realizaron evaluaciones clínicas y estudios para verificar que el animal contara con el estado sanitario óptimo para retornar a la vida silvestre.

Como paso previo a su liberación definitiva, el aguará guazú permaneció en un corral de presuelta, un espacio de adaptación progresiva donde pudo habituarse a las condiciones del hábitat. Para llevar a cabo el seguimiento posterior, se le instaló un collar de rastreo satelital y un microchip. Estas herramientas tecnológicas permitirán controlar sus desplazamientos en tiempo real y obtener datos clave sobre su reintegración al medio natural.

Respaldo normativo y visión estratégica

El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) cuenta con la máxima protección en la jurisdicción provincial, habiendo sido declarado Monumento Natural Provincial mediante la Ley Nº 11.079. Por su parte, el Programa de Reintroducción se encuentra respaldado por la Resolución Nº 953/25 de la Secretaría de Ambiente, teniendo como propósito consolidar una población estable de la especie en la Reserva El Potrero y fortalecer la conservación regional.

El director de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos, Pablo Aceñolaza, destacó que contar con un programa en ejecución permite pasar del rescate puntual a una estrategia planificada de conservación. Asimismo, remarcó que la articulación institucional y el monitoreo continuo resultan fundamentales para generar información científica que consolide la recuperación de la especie en la provincia

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