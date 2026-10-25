Gran remontada de Mariano Werner en la victoria de Mauricio Lambiris en Rosario

Mariano Werner largó 16° y avanzó hasta el tercer lugar en la carrera final disputada en Rosario. Ahora es escolta en el torneo. Triunfo de Mauricio Lambiris.

Con el podio logrado en Rosario Mariano se prendió nuevamente en la pelea por el título.

El Turismo Carretera tuvo su tercera fecha de la Copa de Oro en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, donde Mariano Werner se recuperó de una difícil clasificación de sábado y se subió al tercer escalón del podio. El piloto de Ford había largado desde la 16° posición y recuperó lugares que le permitió sumar valiosos puntos para el campeonato.

Mauricio Lambiris (Ford Mustang) ganó la carrera final. El piloto que tripula el Ford Mustang que atiende la Scudería JT se llevó su 4° triunfo en la categoría y volvió a la victoria después de más de un año. El podio lo completaron Matías Rossi (Toyota Camry) y Mariano Werner (Ford Mustang). Considerando los “3 de último minuto”, Julián Santero (BMW) se despide del trazado santafesino como líder absoluto de la Copa de Oro.

El oriundo de Montevideo, que hace dos fechas atrás dejó el Gurí Martínez Competición para sumarse a la Scudería JT, obtuvo su 4ª victoria en TC. El uruguayo no ganaba desde la 5ª de 2025 en Termas de Río Hondo, cuando se impuso en la última vuelta a bordo del Mustang que en ese momento era atendido por el Maquin Parts Racing.

Lambiris se había adjudicado la pole position el sábado con una ventaja de 192/1000 sobre su inmediato perseguidor, Matías Rossi (Toyota Camry). El uruguayo largó la 1ª serie en la posición de privilegio, la ganó de punta a punta, y se adjudicó la posición de privilegio para largar la Final. En la carrera no tuvo complicaciones y mantuvo la distancia suficiente con Rossi para que no sea una amenaza. Desde entonces no tuvo problemas para cruzar la bandera a cuadros.

Mauricio Lambiris se queda con la final del #TCenRosario



Matias Rossi

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Rossi, por su parte, tuvo una gran performance al liderar un entrenamiento, lograr el 2° lugar en la tanda cronometrada, ganar su serie y mantener la escolta de Lambiris. Werner, en tanto, volvió al podio luego de su abandono en San Nicolás. El entrerriano se ubicó 3° en el campeonato considerando a los “3 de último minuto”. Mariano también tuvo una gran recuperación y ahora nuevamente está ‘en carrera’ para dar pelea en la lucha por el cetro de campeón.

Julián Santero (BMW) llegó 4° en la Final y aprovechó los malos resultados de sus rivales directos para trepar a lo más alto de la Copa de Oro. Quien había llegado a esta fecha como líder del certamen, Facundo Chapur (Torino), largó 37° y arribó 17°. En tanto que Otto Fritzler (Mercedes-Benz) abandonó por un problema mecánico. De esta forma, el mendocino es el líder absoluto del “minitorneo” a falta de dos carreras. El uruguayense Nicolás Bonelli con el Ford Mustang llegó en la 22° posición.

Qué dijeron los tres del podio en Rosario

“Nos llevamos todo y espero haber cerrado la boca de quien me criticó por haber cambiado de equipo en esta instancia. Estar en el TC es difícil y ganar, mucho más”, señaló el triunfador.

“Estoy feliz por el resultado y contento por el auto que tuve. Tengo una cuota de tristeza por no poder ganar, sobre todo los días que tenemos el auto al 100% como hoy. No tengo rendimiento para pelear el campeonato”, fueron las palabras de Rossi que acarrea 68 podios en el TC, pero no gana desde el 23 de junio de 2023 en San Juan.

“Jamás bajamos los brazos. Felicito a Lambiris, ganó Ford, y la gente está contenta. Corrimos a fuego y recatamos un gran resultado”, fueron las palabras de Werner, que largó 16° y escaló hasta el 3° lugar. En total, el entrerriano acumula 66 podios en TC.

El Turismo Carretera disputará su próxima fecha en el autódromo de Río Cuarto, provincia de Río Cuarto, el 14 y 15 de noviembre, junto al TC Pista.