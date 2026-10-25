El Grella es una caldera: Patronato pierde ante Agropecuario y se llena de preocupación

El Rojinegro juega su último partido partido de local con la obligación de ganar para quedar casi salvado del descenso. Están 1 a 0 en el Grella para la visita.

Patronato atraviesa una tarde complicada en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. En su última presentación como local en la temporada 2026 de la Primera Nacional, el conjunto paranaense pierde 1 a 0 frente a Agropecuario de Carlos Casares, por la 35ª fecha de la Zona B, y suma preocupación en un tramo decisivo del campeonato. El encuentro cuenta con el arbitraje de Álvaro Carranza.

Con cerca del 90 por ciento de la capacidad del estadio ocupada, el público rojinegro llegó con la ilusión de acompañar al equipo hacia una victoria que le diera tranquilidad. Sin embargo, el desarrollo del partido fue complicando las expectativas y los nervios comenzaron a sentirse tanto en el campo de juego como en las tribunas.

En el comienzo, Patronato intentó asumir el protagonismo y buscar el arco rival. Con Valentín Pereyra como conductor y las proyecciones de Maximiliano Rueda, el local generó algunas aproximaciones. Agropecuario, en tanto, respondió con salidas rápidas y tuvo una llegada a los nueve minutos que fue controlada por el arquero Alan Sosa.

El Rojinegro también tuvo sus oportunidades. Hernán Rivero no pudo conectar a tiempo un centro de Nahuel Genéz y, a los 19 minutos, contó con una ocasión todavía más clara, pero el delantero no logró definir ante el arquero visitante.

A los 26 minutos llegó el golpe que cambió el partido. Vega aprovechó un error defensivo de Patronato y marcó el 1 a 0 para Agropecuario. El tanto silenció al Grella y dejó al conjunto paranaense obligado a salir en busca de la igualdad.

En los últimos minutos de la primera etapa, el equipo de Marcelo Fuentes intentó adelantarse, aunque le faltaron claridad e ideas para construir situaciones de peligro. Con más empuje que juego, Patronato se fue al descanso en desventaja y con la necesidad de encontrar respuestas para cambiar la historia.

Un segundo tiempo con pocas respuestas

En el complemento, Agropecuario tuvo una oportunidad clara para ampliar la diferencia y aumentar la preocupación del conjunto local. Patronato, por su parte, no consiguió encontrar el funcionamiento colectivo necesario para generar peligro sostenido y llegar al empate.

La falta de precisión y los nervios condicionaron al Rojinegro, que buscó avanzar, pero encontró dificultades para hilvanar jugadas y romper la defensa visitante. Una de las aproximaciones más interesantes llegó a partir de una acción de Valentín Pereyra, aunque Nahuel Genéz no pudo completar la jugada para convertir.

Con el correr de los minutos, la ansiedad comenzó a jugar su propio partido. Patronato necesitaba reaccionar, pero el equipo no encontraba los caminos para lastimar a Agropecuario, que sostenía la ventaja y aprovechaba las dificultades del local.

Ante ese panorama, Fuentes dispuso modificaciones con la intención de renovar energías y encontrar alternativas ofensivas. Sin embargo, el desafío seguía siendo el mismo: recuperar la claridad, generar juego asociado y aprovechar las oportunidades para evitar una derrota dolorosa en su despedida de la temporada ante su gente.

Con el marcador 1 a 0 en contra, Patronato continúa obligado a buscar el empate en una tarde en la que la presión y los nervios se apoderaron del equipo. La última presentación en el Grella se transforma así en una prueba de carácter para un Rojinegro que necesita sumar y cerrar el campeonato de la mejor manera posible.

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Formación de Patronato en el Grella

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