Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

"Pedimos la solidaridad de ustedes para poder llevarlo a sus curaciones y comprar medicamentos que en el hospital no nos dieron", expresó la pareja.

El joven Martín Lencina sufrió un accidente de tránsito en Paraná y a raíz de ello quedó con graves heridas en el cuerpo. Por lo cuál, no tiene forma de moverse por si mismo. Su pareja, apela a la solidaridad de la ciudadanía para colaborar economómicamente con la causa.

"Mi pareja tuvo un accidente anoche. Pedimos la solidaridad de ustedes para poder llevarlo a sus curaciones y comprar medicamentos que en el hospital no nos dieron", reza la publicación que realizó Evelyn Jaime, pareja de Martín Lencina a través de sus redes sociales. La pareja subsiste con los ingresos de Lencina y por eso la situación actual genera grandes angustias en la familia.

Según se supo, al joven accidentado se le desprendió la tapa de la rodilla, se le quebró la clavicula y tiene varios cortes y moretones. Los gastos aumentaron ya que debe movilizarse a través de las aplicaciones para el transporte de pasajeros en vehículos y no puede trabajar hasta que le den el alta médica. "Por tal motivo, pedimos, si se le puede ayudar, así sea con $100 para los gastos del día a día. Muchas gracias", comunicó su pareja.

Se puede colaborar a través del alias: agita.usas.adrice.mp (A nombre de Evelyn Adriana Jaime).