Uno Entre Rios | La Provincia | Accidente

Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

"Pedimos la solidaridad de ustedes para poder llevarlo a sus curaciones y comprar medicamentos que en el hospital no nos dieron", expresó la pareja.

17 de febrero 2026 · 17:12hs
Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

El joven Martín Lencina sufrió un accidente de tránsito en Paraná y a raíz de ello quedó con graves heridas en el cuerpo. Por lo cuál, no tiene forma de moverse por si mismo. Su pareja, apela a la solidaridad de la ciudadanía para colaborar economómicamente con la causa.

Solidaridad

"Mi pareja tuvo un accidente anoche. Pedimos la solidaridad de ustedes para poder llevarlo a sus curaciones y comprar medicamentos que en el hospital no nos dieron", reza la publicación que realizó Evelyn Jaime, pareja de Martín Lencina a través de sus redes sociales. La pareja subsiste con los ingresos de Lencina y por eso la situación actual genera grandes angustias en la familia.

El accidente en la Autovía Artigas dejó personas lesionadas.

Autovía Artigas: una familia terminó con heridas luego de un accidente

fuerte accidente en el cruce de las rutas nacionales 12 y 127

Fuerte accidente en el cruce de las rutas nacionales 12 y 127

LEER MÁS: Rifa solidaria para ayudar a periodista a recuperar parte de su vista

Según se supo, al joven accidentado se le desprendió la tapa de la rodilla, se le quebró la clavicula y tiene varios cortes y moretones. Los gastos aumentaron ya que debe movilizarse a través de las aplicaciones para el transporte de pasajeros en vehículos y no puede trabajar hasta que le den el alta médica. "Por tal motivo, pedimos, si se le puede ayudar, así sea con $100 para los gastos del día a día. Muchas gracias", comunicó su pareja.

Embed

Se puede colaborar a través del alias: agita.usas.adrice.mp (A nombre de Evelyn Adriana Jaime).

Accidente Paraná Solidaridad
Noticias relacionadas
Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto.

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

El camión quedó cruzado sobre el Puente Urquiza en el Complejo Zárate-Brazo Largo.

Un accidente en el puente Zárate-Brazo Largo motivó el corte del tránsito

Gimena Bordet volvió a caminar por sus propios medios tras el accidente en Brasil.

Gimena Bordet volvió a caminar por sus propios medios tras el accidente en Brasil

El acceso de ingreso a San Salvador por la Ruta 18 quedó cortado.

Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

Ver comentarios

Lo último

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Ultimo Momento
Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Policiales
Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Ovación
Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El TC 850 confirmó su calendario 2026 y su inicio será en Paraná

El TC 850 confirmó su calendario 2026 y su inicio será en Paraná

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Leandro Paredes será baja ante Racing

Leandro Paredes será baja ante Racing

La provincia
Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

Se inauguró la Biblioteca Profesor Juan Carlos Dahlquist en el Centro Municipal de Formación y Perfeccionamiento

Se inauguró la Biblioteca "Profesor Juan Carlos Dahlquist" en el Centro Municipal de Formación y Perfeccionamiento

El Carnaval de Paraná celebró la tercera noche y se prepara para el cierre

El Carnaval de Paraná celebró la tercera noche y se prepara para el cierre

Dejanos tu comentario