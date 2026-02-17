Organizan un evento solidario en el Club Peñarol

El sábado 28 en Peñarol se realizará un festival de cumbia, folklore y chamamé, para recaudar fondos y ayudar a David, nieto del exboxeador Justo Martínez.

En Club Peñarol será el escenario de un evento solidario. El sábado 28, en la entidad Tricolor se realizará un festival del cumbia, folklore y chamamé, con 16 actuaciones en el escenario, entre cantantes solistas, bandas y grupos de baile. Lo recaudado será destinado para ayudar a David, un bebé que nació con labio leporino y debe someterse a distintas cirugías.

Las entradas anticipadas y en puerta tendrán un valor de 5.000 pesos. El evento comenzará a las 15, contará con servicio de cantina y habrá sorteos de premios para los concurrentes.

artistas

La historia de David, el nieto de Justo Martínez

David

David Martínez nació el 25 de diciembre de 2025, en Santiago del Estero. Es nieto del exboxeador profesional Justo Martínez e hijo de Daián, quien años atrás también realizó algunos combates como peleador amateur.

Tiene labio leporino y deberá someterse a distintas cirugías en los primeros años de su vida. La primera será una reconstrucción de su labio superior, la cual se llevará a cabo cuando el niño llegue a los seis kilos. En ese momento se le colocará una prótesis que tiene un valor de 360.000 pesos.

Su abuela paterna, Patricia Retamal, habló con UNO sobre el evento que está organizando y contó cómo es la situación de su nieto.

“Es un festival de cumbia, chamamé y folklore solidario, y lo recaudado será destinado para los gastos generales que tienen los padres en leche maternizada, traslados de ida y vuelta dos veces por semana desde Santiago del Estero a La Banda, donde la pediatra atiende a David en el hospital, entre otras cosas. Él tiene el labio leporino, con el paladar partido y le falta una fosa nasal. Actualmente está con 4,600 kilos y lo van a operar cuando pese 6”, comentó.

“Tanto las anticipadas como en puerta valdrán 5.000 pesos –acotó–. No tenemos un lugar puntual para la venta de entradas, sino que serán varios vecinos que las tienen a disposición. La gente podrá asistir con sus sillones y equipos de mate, mientras que en el club habrá servicio de cantina”.

Patricia Patricia Retamal, la abuela paterna de David, está llevando adelante la organización del espectáculo en Peñarol. Víctor Ludi/UNO

Además, Patricia dejó en claro que haría cualquier cosa por ayudar a su nieto: “Las mujeres que somos mamás sabemos lo que damos para ayudar a nuestros hijos y con los nietos pasa algo similar. Más en este caso que se trata de una cuestión de salud. Actualmente estoy viviendo en Santa Fe, pero tengo mi vida prácticamente en Paraná y por eso decidí hacerlo acá. Como me dedico a la venta ambulante, conozco a mucha gente y la mayoría se puso a disposición para darme una mano. Quiero agradecerle a los artistas que colaboran de manera desinteresada y al señor (Jorge) Montenegro, el presidente de Peñarol, quien cedió las instalaciones del club sin costo alguno. También mucha gente ha ayudado de alguna u otra manera, sea donando algo para la venta u ofreciéndose a colaborar de la manera que sea. La gente se ha mostrado muy solidaria con mi nieto y eso es impagable”.

“Pese a esta complicación, se podría decir que David es un bebé sano, que está creciendo fuerte y bien. Pero si no se hacen estas cirugías ahora, cuando comience a crecer podría complicarse. Ahora está con cintas pegadas para que se salga piel en la zona y estirar su piel para la cirugía. Primero deberá someterse a una reconstrucción de labio y luego se pasará a la nariz, ya que no respira bien”, concluyó.