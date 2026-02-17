Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz Durante la intervención por el principio de incendio se asistió a una persona mayor que presentó síntomas compatibles con inhalación de humo. 17 de febrero 2026 · 17:33hs

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Tres unidades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigieron hacia calle La Paz, ante un llamado por un principio de incendio en un departamento de un edificio de la zona. Una vez controlada la situación, se aseguró el edificio y se restableció la normalidad.

Arribados al lugar, se constató que en el noveno piso se registraba un principio de incendio en el interior de un ascensor. De manera inmediata se procedió a trabajar para lograr el ingreso seguro y sofocar el foco ígneo.Como medida preventiva se realizó la evacuación total del edificio, se efectuó el corte del suministro eléctrico y se implementaron los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad de los residentes.

LEER MÁS: El trabajo de Bomberos Voluntarios de Paraná en los incendios Personas lesionadas Durante la intervención se asistió a una persona mayor que presentó síntomas compatibles con inhalación de humo, siendo trasladada para una mejor evaluación al Hospital San Martín. En el lugar trabajaron en conjunto Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores, personal policial del 911, efectivos de la comisaría jurisdiccional y tres ambulancias del servicio de emergencias 107, que realizaron tareas de prevención y apoyo sanitario en el lugar. Una vez controlada la situación, se aseguró el edificio y se restableció la normalidad.