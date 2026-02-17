Uno Entre Rios | Policiales | Incendio

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Durante la intervención por el principio de incendio se asistió a una persona mayor que presentó síntomas compatibles con inhalación de humo.

17 de febrero 2026 · 17:33hs
Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Tres unidades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigieron hacia calle La Paz, ante un llamado por un principio de incendio en un departamento de un edificio de la zona. Una vez controlada la situación, se aseguró el edificio y se restableció la normalidad.

Arribados al lugar, se constató que en el noveno piso se registraba un principio de incendio en el interior de un ascensor. De manera inmediata se procedió a trabajar para lograr el ingreso seguro y sofocar el foco ígneo.Como medida preventiva se realizó la evacuación total del edificio, se efectuó el corte del suministro eléctrico y se implementaron los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad de los residentes.

El fuego avanzó rápido sobre la soja de segunda en Basavilbaso.

Basavilbaso: el fuego consumió unas 12 hectáreas en la zona de campos

Los accidentes en Zárate-Brazo Largo complican el tránsito.

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Embed

LEER MÁS: El trabajo de Bomberos Voluntarios de Paraná en los incendios

Personas lesionadas

Durante la intervención se asistió a una persona mayor que presentó síntomas compatibles con inhalación de humo, siendo trasladada para una mejor evaluación al Hospital San Martín. En el lugar trabajaron en conjunto Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores, personal policial del 911, efectivos de la comisaría jurisdiccional y tres ambulancias del servicio de emergencias 107, que realizaron tareas de prevención y apoyo sanitario en el lugar. Una vez controlada la situación, se aseguró el edificio y se restableció la normalidad.

Incendio edificio La Paz Paraná personas
Noticias relacionadas
tras intensa busqueda, hallaron a un hombre que se perdio en el monte en colonia federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

desbaratan punto de venta de cocaina y detienen a un hombre en colon

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

marcharan en villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

dos detenidos por incendiar un contenedor de basura en parana

Dos detenidos por incendiar un contenedor de basura en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Ultimo Momento
Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Policiales
Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Ovación
Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El TC 850 confirmó su calendario 2026 y su inicio será en Paraná

El TC 850 confirmó su calendario 2026 y su inicio será en Paraná

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Leandro Paredes será baja ante Racing

Leandro Paredes será baja ante Racing

La provincia
Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

Se inauguró la Biblioteca Profesor Juan Carlos Dahlquist en el Centro Municipal de Formación y Perfeccionamiento

Se inauguró la Biblioteca "Profesor Juan Carlos Dahlquist" en el Centro Municipal de Formación y Perfeccionamiento

El Carnaval de Paraná celebró la tercera noche y se prepara para el cierre

El Carnaval de Paraná celebró la tercera noche y se prepara para el cierre

Dejanos tu comentario