Uno Entre Rios | La Provincia | Rifa

Rifa solidaria para ayudar a periodista a recuperar parte de su vista

La periodista Camila Gómez organiza una rifa solidaria para costear una cirugía de cataratas que podría mejorar la visión de su único ojo funcional

12 de febrero 2026 · 12:25hs
Rifa solidaria para ayudar a periodista a recuperar parte de su vista

La periodista paranaense Camila Gómez lanzó una rifa solidaria para recaudar fondos que le permitan costear una cirugía de cataratas, intervención que podría mejorar la limitada visión de su único ojo funcional. Sin empleo y con una pensión por discapacidad aún en trámite, la comunicadora recurrió a la solidaridad de la comunidad para afrontar un tratamiento cuyo costo supera 2,6 millones de pesos.

La comunicadora contó que nació prematura, lo que derivó en una retinopatía del prematuro. Esto le ocasionó la pérdida total de visión en el ojo izquierdo, mientras que el derecho presenta glaucoma, miopía, astigmatismo y debilitamiento de la córnea. Recientemente, su visión se vio más comprometida por la aparición de cataratas.

la orquesta sinfonica de entre rios inaugura su temporada 2026 en la vieja usina

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos inaugura su temporada 2026 en La Vieja Usina

el carnaval del pais prepara su fin de semana mas convocante

El Carnaval del País prepara su fin de semana más convocante

Camila Gómez
Rifa solidaria para ayudar a periodista a recuperar parte de su vista

Rifa solidaria para ayudar a periodista a recuperar parte de su vista

La rifa solidaria incluye premios donados por emprendedores locales y se sorteará el 21 de febrero mediante la Lotería Nocturna de Entre Ríos. Cada número tiene un valor de 4.000 pesos y se pueden adquirir a través de sus redes sociales (@soycamigomez) o por contacto directo al 3435093240.

La cirugía será realizada por el especialista Javier Maldacena en el Centro de Ojos Paraná. El procedimiento consistirá en extraer las cataratas y, si es posible, colocar un lente intraocular que le permita recuperar visión cercana.

rifa

A sus 30 años, la periodista ha trabajado en distintos medios, incluido el UNO, pero actualmente atraviesa una situación de extrema precariedad. Sin cobertura de obra social, intentó acceder al sistema público, pero no encontró posibilidad de operar. Frente a esta urgencia, decidió organizar la rifa solidaria, con cinco premios y 100 números disponibles, casi todos ya vendidos. El sorteo será el sábado 21 durante la Lotería Nocturna de Entre Ríos.

Rifa Periodista Vista Cirugía
Noticias relacionadas
fuerte lluvia anego calles de parana en medio de alerta naranja

Fuerte lluvia anegó calles de Paraná en medio de alerta naranja

efecto santa fe: policias de entre rios organizan una manifestacion para marzo

Efecto Santa Fe: policías de Entre Ríos organizan una manifestación para marzo

reforma laboral: como votaron los senadores entrerrianos

Reforma laboral: cómo votaron los senadores entrerrianos

El senderismo se consolida como una actividad para todas las edades

Senderismo en la región: una experiencia que crece y suma adeptos

Ver comentarios

Lo último

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos inaugura su temporada 2026 en La Vieja Usina

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos inaugura su temporada 2026 en La Vieja Usina

Emanero confirmó show en Paraná: cuándo y cómo comprar las entradas

Emanero confirmó show en Paraná: cuándo y cómo comprar las entradas

El Carnaval del País prepara su fin de semana más convocante

El Carnaval del País prepara su fin de semana más convocante

Ultimo Momento
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos inaugura su temporada 2026 en La Vieja Usina

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos inaugura su temporada 2026 en La Vieja Usina

Emanero confirmó show en Paraná: cuándo y cómo comprar las entradas

Emanero confirmó show en Paraná: cuándo y cómo comprar las entradas

El Carnaval del País prepara su fin de semana más convocante

El Carnaval del País prepara su fin de semana más convocante

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

La experiencia de la cantante entrerriana Shulamit Silvestre en Nueva York

La experiencia de la cantante entrerriana Shulamit Silvestre en Nueva York

Policiales
Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Un joven golpeó a un policía y fue detenido en San José

Un joven golpeó a un policía y fue detenido en San José

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

Ovación
Los Pumitas se ponen a punto en Paraná

Los Pumitas se ponen a punto en Paraná

River va por la recuperación ante Argentinos

River va por la recuperación ante Argentinos

Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Central venció a Sportivo Belgrano y enfrentará a Estudiantes por la Copa Argentina

Central venció a Sportivo Belgrano y enfrentará a Estudiantes por la Copa Argentina

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

La provincia
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos inaugura su temporada 2026 en La Vieja Usina

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos inaugura su temporada 2026 en La Vieja Usina

El Carnaval del País prepara su fin de semana más convocante

El Carnaval del País prepara su fin de semana más convocante

Rifa solidaria para ayudar a periodista a recuperar parte de su vista

Rifa solidaria para ayudar a periodista a recuperar parte de su vista

Fuerte lluvia anegó calles de Paraná en medio de alerta naranja

Fuerte lluvia anegó calles de Paraná en medio de alerta naranja

Efecto Santa Fe: policías de Entre Ríos organizan una manifestación para marzo

Efecto Santa Fe: policías de Entre Ríos organizan una manifestación para marzo

Dejanos tu comentario