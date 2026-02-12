Rifa solidaria para ayudar a periodista a recuperar parte de su vista

La periodista Camila Gómez organiza una rifa solidaria para costear una cirugía de cataratas que podría mejorar la visión de su único ojo funcional

La periodista paranaense Camila Gómez lanzó una rifa solidaria para recaudar fondos que le permitan costear una cirugía de cataratas, intervención que podría mejorar la limitada visión de su único ojo funcional. Sin empleo y con una pensión por discapacidad aún en trámite, la comunicadora recurrió a la solidaridad de la comunidad para afrontar un tratamiento cuyo costo supera 2,6 millones de pesos.

La comunicadora contó que nació prematura, lo que derivó en una retinopatía del prematuro. Esto le ocasionó la pérdida total de visión en el ojo izquierdo, mientras que el derecho presenta glaucoma, miopía, astigmatismo y debilitamiento de la córnea. Recientemente, su visión se vio más comprometida por la aparición de cataratas.

La rifa solidaria incluye premios donados por emprendedores locales y se sorteará el 21 de febrero mediante la Lotería Nocturna de Entre Ríos. Cada número tiene un valor de 4.000 pesos y se pueden adquirir a través de sus redes sociales (@soycamigomez) o por contacto directo al 3435093240.

La cirugía será realizada por el especialista Javier Maldacena en el Centro de Ojos Paraná. El procedimiento consistirá en extraer las cataratas y, si es posible, colocar un lente intraocular que le permita recuperar visión cercana.

A sus 30 años, la periodista ha trabajado en distintos medios, incluido el UNO, pero actualmente atraviesa una situación de extrema precariedad. Sin cobertura de obra social, intentó acceder al sistema público, pero no encontró posibilidad de operar. Frente a esta urgencia, decidió organizar la rifa solidaria, con cinco premios y 100 números disponibles, casi todos ya vendidos. El sorteo será el sábado 21 durante la Lotería Nocturna de Entre Ríos.