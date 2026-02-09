Uno Entre Rios | La Provincia | Gimena Bordet

Gimena Bordet volvió a caminar por sus propios medios tras el accidente en Brasil

En el marco de su recuperación, Gimena Bordet visitó el predio de la Fiesta de la Artesanía en su primera salida caminando por sus propios medios.

9 de febrero 2026 · 16:10hs
Gimena Bordet, funcionaria de la Municipalidad de Colón, logró dar un importante paso en su recuperación y ya puede caminar por sus propios medios. En las últimas horas recorrió el predio de la Fiesta Nacional de la Artesanía junto a su esposo, el intendente José Luis Walser.

Se trató de su primera salida por la localidad movilizándose sin ayuda, en el marco del proceso de recuperación tras el vuelco que protagonizó junto al jefe comunal y sus hijos en Brasil el pasado miércoles 10 de diciembre de 2025.

LEER MÁS: Gimena Bordet regresó a Colón tras un mes de internación en Brasil

Avanza la recuperación de Gimena Bordet: recorrió el predio de la Fiesta de la Artesanía

"Hoy recorrimos con Gimena el predio de la Fiesta Nacional de la Artesanía en su primera salida caminando por sus propios medios", expresó Walser. Además, señaló: "Nos reunimos con el equipo de organización y dialogamos con personal y encargados del armado del predio".

Cabe recordar que Bordet permaneció internada durante varias semanas en el vecino país, atravesando un cuadro complejo debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el siniestro vial. Afortunadamente, pudo recuperarse, regresar a su ciudad y, a menos de dos meses del accidente, volver a mostrarse activa.

