Uno Entre Rios | Policiales | búsqueda

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Un hombre perdido en el monte de Colonia Federal fue hallado deshidratado y trasladado al hospital tras varias horas de búsqueda.

17 de febrero 2026 · 11:57hs
Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Un hombre mayor de edad fue localizado este martes por la mañana luego de permanecer varias horas extraviado en una zona de monte en Colonia Federal, departamento Federal. El masculino, de apellido Tisler, fue hallado deshidratado y trasladado al hospital para su atención médica.

Según informaron desde la Comisaría La Colonia, alrededor de las 21:45 del martes 16 de febrero se tomó conocimiento de que un grupo de personas había concurrido a pescar al arroyo Carumbé, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 20, en cercanías de la Escuela Provincial N° 6 “Remedios Escalada de San Martín”, en Colonia Federal.

desbaratan punto de venta de cocaina y detienen a un hombre en colon

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

marcharan en villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

De acuerdo al relato, cerca de las 16:30 se desató una intensa lluvia. En ese contexto, Tisler —quien presenta problemas de salud— decidió regresar a su domicilio atravesando el monte de la zona. Sin embargo, debido a las inclemencias del tiempo y la espesa vegetación autóctona, se desorientó y perdió el rumbo.

LEER MÁS: Federación: dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje

Ante la falta de noticias sobre su paradero, alrededor de las 22:30 del lunes se dispuso un operativo de rastrillaje con personal de la Comisaría Colonia y de la Jefatura Departamental Federal, recorriendo el trayecto comprendido entre la Ruta Provincial N° 20 y el lugar donde se encontraba pescando, aunque sin resultados positivos en esa primera instancia.

Encontrado

Este martes, a partir de las 7, se reforzó el operativo con la participación de efectivos de la Jefatura Departamental Federal, personal de la Sección VANT (drones) y un can de rastreo proveniente de Jefatura de Feliciano. Finalmente, alrededor de las 8:15, Tisler fue localizado en inmediaciones de la Escuela Secundaria Agrotécnica N° 2.

El hombre fue trasladado al Hospital “Justo José de Urquiza” de Federal, donde recibió atención médica, ya que había caminado durante varias horas a la intemperie, bajo la lluvia y en condiciones de desorientación, presentando un cuadro de deshidratación.

búsqueda monte Federal
Noticias relacionadas
dos detenidos por incendiar un contenedor de basura en parana

Dos detenidos por incendiar un contenedor de basura en Paraná

En Federación, una persona dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje. 

Federación: dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje

incendio en un galpon rural de villaguay dejo 500 cerdos muertos

Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

El accidente en la Autovía Artigas dejó personas lesionadas.

Autovía Artigas: una familia terminó con heridas luego de un accidente

Ver comentarios

Lo último

Enero en rojo para la carne vacuna: la faena cayó casi 12% y la producción retrocedió 10%

Enero en rojo para la carne vacuna: la faena cayó casi 12% y la producción retrocedió 10%

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Ultimo Momento
Enero en rojo para la carne vacuna: la faena cayó casi 12% y la producción retrocedió 10%

Enero en rojo para la carne vacuna: la faena cayó casi 12% y la producción retrocedió 10%

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Entre Ríos: se realiza este miércoles la apertura de las sesiones ordinarias

Entre Ríos: se realiza este miércoles la apertura de las sesiones ordinarias

Trigo: la región centro, protagonista principal de la campaña 2025/26

Trigo: la región centro, protagonista principal de la campaña 2025/26

Policiales
Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Dos detenidos por incendiar un contenedor de basura en Paraná

Dos detenidos por incendiar un contenedor de basura en Paraná

Federación: dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje

Federación: dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje

Ovación
Organizan un evento solidario en el Club Peñarol

Organizan un evento solidario en el Club Peñarol

¿Habrá un quinto ascenso en el Torneo Regional Amateur?

¿Habrá un quinto ascenso en el Torneo Regional Amateur?

Sabotaje digital en El Calafate: la ACTC confirmó que el TC sufrió un entorpecimiento intencional

Sabotaje digital en El Calafate: la ACTC confirmó que el TC sufrió un entorpecimiento intencional

Deportivo Riestra y Newells empataron en el cierre de la quinta jornada

Deportivo Riestra y Newell's empataron en el cierre de la quinta jornada

Barcelona perdió con el Girona y cedió el liderazgo de La Liga

Barcelona perdió con el Girona y cedió el liderazgo de La Liga

La provincia
Entre Ríos: se realiza este miércoles la apertura de las sesiones ordinarias

Entre Ríos: se realiza este miércoles la apertura de las sesiones ordinarias

Trigo: la región centro, protagonista principal de la campaña 2025/26

Trigo: la región centro, protagonista principal de la campaña 2025/26

Entre Ríos: sube la temperatura y hay alerta por lluvias y tormentas

Entre Ríos: sube la temperatura y hay alerta por lluvias y tormentas

Movilidad eléctrica en la región: entre el avance tecnológico y los desafíos pendientes

Movilidad eléctrica en la región: entre el avance tecnológico y los desafíos pendientes

Alerta por tormentas fuertes este martes en Entre Ríos

Alerta por tormentas fuertes este martes en Entre Ríos

Dejanos tu comentario