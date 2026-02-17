Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Un hombre perdido en el monte de Colonia Federal fue hallado deshidratado y trasladado al hospital tras varias horas de búsqueda.

Un hombre mayor de edad fue localizado este martes por la mañana luego de permanecer varias horas extraviado en una zona de monte en Colonia Federal, departamento Federal. El masculino, de apellido Tisler, fue hallado deshidratado y trasladado al hospital para su atención médica.

Según informaron desde la Comisaría La Colonia, alrededor de las 21:45 del martes 16 de febrero se tomó conocimiento de que un grupo de personas había concurrido a pescar al arroyo Carumbé, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 20, en cercanías de la Escuela Provincial N° 6 “Remedios Escalada de San Martín”, en Colonia Federal.

De acuerdo al relato, cerca de las 16:30 se desató una intensa lluvia. En ese contexto, Tisler —quien presenta problemas de salud— decidió regresar a su domicilio atravesando el monte de la zona. Sin embargo, debido a las inclemencias del tiempo y la espesa vegetación autóctona, se desorientó y perdió el rumbo.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, alrededor de las 22:30 del lunes se dispuso un operativo de rastrillaje con personal de la Comisaría Colonia y de la Jefatura Departamental Federal, recorriendo el trayecto comprendido entre la Ruta Provincial N° 20 y el lugar donde se encontraba pescando, aunque sin resultados positivos en esa primera instancia.

Encontrado

Este martes, a partir de las 7, se reforzó el operativo con la participación de efectivos de la Jefatura Departamental Federal, personal de la Sección VANT (drones) y un can de rastreo proveniente de Jefatura de Feliciano. Finalmente, alrededor de las 8:15, Tisler fue localizado en inmediaciones de la Escuela Secundaria Agrotécnica N° 2.

El hombre fue trasladado al Hospital “Justo José de Urquiza” de Federal, donde recibió atención médica, ya que había caminado durante varias horas a la intemperie, bajo la lluvia y en condiciones de desorientación, presentando un cuadro de deshidratación.