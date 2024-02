Intendentes del PJ defienden a Frigerio de Milei

LEER MÁS: Rogelio Frigerio se alineó del lado de los gobernadores

Los intendentes señalaron que "la descalificación ante un reclamo legítimo de los gobernadores para sus pueblos no es el camino" y consideraron "imperioso que el gobierno nacional cumpla con la Constitución y garantice el envío de los recursos coparticipables que corresponden a las provincias".

En particular, reclamaron los de Entre Ríos y sus municipios. "No cumplir con acuerdos no solo afecta la autonomía de la provincia sino también a cada uno de los entrerrianos", alertaron.

Por último, expresaron que "en la defensa de la autonomía y el federalismo, se hace necesario exigir el respeto institucional que se merecen las provincias".

"Nos va a encontrar al lado del gobernador y de todos aquellos que defiendan los intereses de los entrerrianos", remataron.

La tensión entre Milei y los gobernadores escala hora tras hora. Este viernes el chubutense Torres amenazó con cortar el suministro de petróleo de su provincia al resto del país si para el próximo miércoles la Nación no gira 13.500 millones de pesos de coparticipación retenidos a Chubut.

En respuesta, entre múltiples chistes, memes y burlas en Twitter, el presidente Javier Milei le contestó que si el mandatario provincial cumple esa amenaza el gobierno nacional llevará el litigio a la Justicia. En el medio, el Jefe de Estado calificó de "degenerados fiscales" a los gobernadores que respaldaron el reclamo de Torres, entre ellos el entrerriano Frigerio.