Chubut: Milei se burla de los gobernadores y desafía con la Justicia

"Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia... De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side... Ánimo! Ya aprenderás...", posteó este noche el mandatario en la red social X en respuesta a una publicación de Torres.

Gobernador del PRO se le planta a Milei: "No va a salir un barril de petróleo de la provincia"

De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side...

Además, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno calificó de "amenaza de carácter chavista" a la advertencia del gobernador sobre el eventual corte del suministro de petróleo y gas por los recortes de coparticipación y dijo que si el mandatario sigue adelante con su idea deberá hacerse "cargo de las consecuencias en la Justicia".

"De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere", sostuvo en publicado en su cuenta de la red social X.

En ese contexto, indicó que "si a los gobernadores a no les alcanza la plata deberán reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el Gobierno Nacional".

"Se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión", expresó y dijo: "Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia".

Además, señaló que "los gobernadores ( Axel) Kicillof, (Ignacio) Torres, (Ricardo) Quintela, (Rogelio) Frigerio y demás, al igual que el Jefe de Gobierno Jorge Macri, deben entender que la Argentina eligió un cambio. Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos".

El presidente Milei difundió el comunicado de su Oficina tildando de "degenerados fiscales" a los gobernadores:

Este sábado el gobernador advirtió que "no estamos hablando de una decisión personal, sino de toda la ciudadanía de la provincia. Acá no se trata de un tema político partidario, sino de un tema de profunda preocupación ante una avanzada, un desprecio pocas veces visto a un esquema federal, a las provincias".

“Es verdaderamente preocupante y es una decisión que tomó la provincia. El ahogo financiero que está haciendo el Gobierno nacional es adrede y extorsivo. Es un conflicto que iniciaron ellos y yo no puedo permitir que nos lleven puesto”, agregó Torres en radio Mitre.

Antes, el mandatario provincial había señalado: "Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias".

"Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer", sostuvo Torres.

El gobernador hizo esa publicación luego de que el Presidente considerara que el mandatario chubutense estaría incurriendo en un delito si corta el suministro de gas y petróleo, al citar un artículo del Código Penal al respecto.

"Hola Nachito y cómplices. Les paso algo del Código Penal. ARTICULO 194. - El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años", posteó Milei en la red social X.