Uno Entre Rios | La Provincia | Proyecto

Impulsan proyecto para suspender impuesto a los combustibles y compensar subas en surtidor

Diputados entrerrianos impulsan proyecto para suspender temporalmente el impuesto fijado para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil

4 de abril 2026 · 08:54hs
Diputados entrerrianos impulsan proyecto para suspender temporalmente el impuesto fijado para la nafta sin plomo

Diputados entrerrianos impulsan proyecto para suspender temporalmente el impuesto fijado para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil

Legisladores del Peronismo impulsan una iniciativa que busca suspender de forma temporal el monto del impuesto fijado para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, con el objeto final de una baja en los combustibles.

“Si hay plata para bajar el impuesto a los autos de lujo o a las cuentas en el exterior, también hay para bajar el impuesto a los combustibles”, expresó Guillermo Michel, autor del texto, e indicó: “Con esta propuesta apuntamos a compensar la suba desproporcionada del precio de la nafta de los últimos días”. "Esta medida implicaría una reducción aproximada promedio de $ 350 por litro, lo que equivale a retrotraer el valor del litro de nafta a los valores previos al conflicto bélico”, afirmó.

El Quini 6 realizó este domingo un nuevo sorteo.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

En toda la provincia, el consumo de pescado es una tradición en Semana Santa.

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

estaciones de servicio cierre.jpg

Fundamentos

En los fundamentos del proyecto se señala que “el peso de los impuestos sobre el precio de la nafta ha experimentado cambios significativos en el último mes, principalmente debido a la volatilidad en el valor del barril. Desde 2024 en adelante el gobierno nacional ha realizado ajustes mensuales en el valor de los tributos fijos sobre los combustibles: (i) el Impuesto a los Combustibles Líquidos suma $345, equivalente al 15,83% del valor final, y; (ii) el Impuesto a las Emisiones de CO, que implica $21 o el 0,97% del precio total. Esto adicionada el efecto del Impuesto al Valor Agregado y el resto de impuestos provinciales y municipales”.

Asimismo, se indica que “de la normativa actual surge que la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos se debería distribuir por ley: 10,40% al Tesoro Nacional; 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); 10,40% a las Provincias; 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social; 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte; 2,55% a la Compensación Transporte Público. En la actualidad el gobierno nacional no cumple con la ley y no distribuye lo recaudado por estos impuestos con los fondos específicos asignados dado que algunos de estos fondos y fideicomisos fueron eliminados por el Gobierno”.

Diputados entrerrianos peronistas

“Para poner en contexto este impuesto, del análisis de la recaudación nacional de marzo de 2026 surge un aumento nominal del 31,8%, pero un solo impuesto subió muy por sobre ese porcentaje: el Impuesto a la Transferencia de Combustibles que subió 78,8% (por la suba de la alícuota). Esto perjudica de manera sustancial al interior del país, donde el precio del combustible es superior al del AMBA”.

A su vez, en el texto se hace referencia a que “el conflicto bélico actual con Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz ha transformado el escenario en Medio Oriente desde el 28 de febrero. La interrupción de este corredor, por donde transita el 20% del crudo global, ha provocado una alteración notable en el mercado energético, elevando los precios del petróleo, el gas natural y los fertilizantes, y afectando las cadenas de suministro a escala mundial”.

LEER MÁS: Combustibles: postergan aumento del impuesto

Y se apunta que “otros países han avanzado con medidas para amortiguar la suba de los combustibles; el gobierno de España aprobó un plan de emergencia que incluye la reducción del IVA de los combustibles al 10% y, asimismo, la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) de Chile informó que la parafina (kerosone) bajó $455 por litro (USD 0,5), por lo que su precio se estabilizará en alrededor de $1.050 (USD 1,14) por litro. En dicha línea, mediante el presente proyecto de ley proponemos suspender de manera temporal, hasta el 30 de junio del corriente año, el valor del impuesto a los combustibles. Esto implicaría una reducción aproximada promedio de $ 350 por litro, lo que equivale a retrotraer el valor del litro de nafta a los valores previos al conflicto bélico”.

Proyecto Combustibles estaciones de servicio nafta gasoil
Noticias relacionadas
puerto sanchez volvio a ser uno de los puntos mas elegidos del fin de semana largo

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Juan José Martínez falleció a los 69 años.

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

El uso de toxina botulínica es demandado tanto por mujeres como por hombres

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

El teatro callejero volvió a brillar con el Festival Corriendo la Coneja

El teatro callejero volvió a brillar con el Festival Corriendo la Coneja

Ver comentarios

Lo último

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

Ultimo Momento
El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

En un partidazo, Huracán goleó a Gimnasia y se metió en zona de playoffs

En un partidazo, Huracán goleó a Gimnasia y se metió en zona de playoffs

Policiales
Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Identificaron al joven hallado sin vida en la playa de Colón

Identificaron al joven hallado sin vida en la playa de Colón

Determinan que adolescente con discapacidad estuvo un mes sin vida en su casa

Determinan que adolescente con discapacidad estuvo un mes sin vida en su casa

Ovación
Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

En un partidazo, Huracán goleó a Gimnasia y se metió en zona de playoffs

En un partidazo, Huracán goleó a Gimnasia y se metió en zona de playoffs

La provincia
El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

Dejanos tu comentario