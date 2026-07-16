Diamante: un hombre fue asesinado durante los festejos por la Selección

Investigan el fallecimiento de un hombre de 31 años en Diamante tras ser atacado con un arma blanca en la vía pública. El autor del crimen es buscado.

Una jornada de luto envuelve a la comunidad de Diamante tras confirmarse el fallecimiento de un vecino de 31 años, quien perdió la vida anoche luego de ser atacado en la vía pública. El violento episodio se dio en el marco de los festejos por la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Belgrano y Dr. Materi. Personal policial que se encontraba realizando un operativo en la zona fue alertado sobre la presencia de una persona lesionada en dicha esquina. De inmediato, los agentes solicitaron la intervención de los servicios de salud, quienes procedieron al traslado de la víctima hacia el Hospital San José.

Según informó la policía diamantina a UNO, lamentablemente, al ingresar al nosocomio, se constató el deceso del hombre. Las primeras informaciones indican que la causa de muerte sería una herida producida por un arma blanca. Ante el trágico desenlace, los efectivos policiales brindaron contención y asistencia a los familiares de la víctima en el lugar.

Buscan al autor del homicidio

Investigación en curso La División de Investigaciones, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal de Diamante, ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer las causas y las circunstancias exactas que rodearon la agresión. Como parte del protocolo legal, la fiscalía ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense en Oro Verde para la realización de la autopsia correspondiente.

Asimismo, el personal de la Policía Científica se encuentra realizando diversas pericias técnicas siguiendo las directivas judiciales. Hasta el momento, el proceso investigativo se mantiene en pleno desarrollo para dar con el o los responsables de este hecho.