Hermana de una víctima usó TikTok para denunciar falta de justicia tras choque de Juan Ruiz Orrico.

Mirando a cámara, la joven dio cuenta de la situación que la llevó a grabar un video de este tipo: "No hago estas cosas y me da un toque de vergüenza, pero llega un momento en que las cosas cansan. Ya pasó un año y un mes casi, y todavía no hay justicia, entonces decidimos con mi familia hacer algo así, con el incentivo que la gente nos ayude aunque sea con un ‘me gusta’ para que se haga más conocido el caso". En ese sentido, deslizó que los medios nacionales no se hicieron eco del hecho, "no sabemos si por miedo o por la cantidad de plata que maneja esta gente".

El ahora exfuncionario provincial "literalmente, destrozó a cuatro familias, dejando a nenes chiquititos sin sus papás", sentenció Yami. "La vida, después de que pasa algo así, se torna muy difícil: todo empieza a costar el doble y no tenés ganas de nada, ni siquiera de levantarte para hacer algo. Hay gente que se suele alejar, porque no sabe cómo tratarte u otros que opinan y no saben en realidad qué pasa, ya que todo duele, entonces hay que saber qué decir y qué no, pero nunca alejarse", describió, enviando un mensaje a sus allegados.

En su grabación, la joven recuerda que Ruiz Orrico "iba con bastante alcohol en sangre y a una velocidad que no se imaginan". "Cuando ocurrió el homicidio, en vez de auxiliar a los gurises, él bien 'tranqui' hizo un llamadito diciendo que se fijen en el maletín que tenía en el baúl: hace no mucho hizo una carta pidiendo perdón", reveló. No obstante, denunció que “es la misma persona que quiso pagar cuatro vidas con plata o un campo, cuando la vida no tiene precio".