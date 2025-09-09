Gualeguaychú: piden informes para saber si un edil oficialista "está enganchado de la luz"

Piden información sobre posible conexión irregular de energía en domicilio de un concejal de Gualeguaychú y piden al intendente Mauricio Davico tomar medidas

Piden información sobre la posible conexión irregular de energía en la vivienda de un concejal Jorge Roko y piden que el intendente Mauricio Dávico tome medidas

Concejales de Más para Entre Ríos de la ciudad de Gualeguaychú pidieron un informe sobre una posible conexión clandestina de luz en una vivienda del concejal oficialista Jorge Roko. Lo hicieron a través de una nota al presidente de la Cooperativa Eléctrica, Nahuel Otero.

El texto, que lleva las firmas de los ediles Emiliano Zapata, Delfina Herlax y María Siri Ghisi, expresa que “ante distintas maniobras fraudulentas vinculadas a la prestación del servicio eléctrico -ya sea por conexiones ilegales de energía o fraudes en los medidores mediante procedimientos sofisticados-, consideramos necesario informar una situación que reviste gravedad, ya que tales prácticas no solo generan un perjuicio económico por el uso indebido del servicio sin abonar lo que corresponde, sino que además conllevan riesgos para la vida de las personas y efectos negativos sobre la red eléctrica”.

“En este marco, hemos recibido información, a través de un vecino de nuestra ciudad, respecto a que en el domicilio sito en calle Bolívar (…), de nuestra ciudad, podría existir una conexión irregular, cuya titularidad correspondería al concejal Jorge Roko” señala la solicitud.

En el último párrafo los concejales indican que “por todo lo expuesto, solicitamos se adopten las medidas pertinentes a fin de verificar la situación descripta y, en caso de corresponder, se apliquen las sanciones previstas por la normativa vigente”.

Mauricio Davico.jpg Mauricio Davico renunció a su banca en Diputados.

"Estamos a la espera de ver qué medidas toma el presidente municipal, Mauricio Davico (JxC), porque se trata de un hecho grave, de un delito", dijo el concejal del PJ, Emiliano Zapata a R2820.

Asimismo Zapata dijo: "Entendemos lo de preservar la identidad de las personas, pero esperamos que la Cooperativa nos responda porque se trata de un funcionario público que, en el caso de corroborarse esta situación, estaría cometiendo un delito como el robo de energía eléctrica".