Fiesta de Disfraces: tras la suspensión se hace este sábado en San Nicolás

Luego de la suspensión y la caída del escenario por la tormenta en San Nicolás el Fiesta de Disfraces celebra este sábado su 25 Aniversario, lejos de Paraná

Se esperan miles de asistentes para reeditar la fiesta cuyo lineup reunirá artistas de géneros diversos como el cuarteto, la cumbia y la electrónica . Está programada la actuación de Luck Ra, La Joaqui, L auty Gram y el cierre de Bresh en el escenario principal, mientras en el escenario de electrónica se presentarán Benek & Carlos Pasutt, Manu Desrets y Matías Sundblad.

Se reprogramó la Fiesta de Disfraces tras el fuerte temporal que afectó a San Nicolás

El Main Stage, como es tradición, será sorpresa, con una producción visual digital que recorrerá las 24 ediciones anteriores, con algunas variantes organizativas tras el temporal que malogró los laterales del escenario mayor.

Como de costumbre el predio tendrá un Espacio VIP diferenciado con servicios exclusivos y proximidad privilegiada del escenario principal. El Sector Downtown se destinará al descanso y a la recreación, pensado como lugar de encuentro para los asistentes.

Tras el meteoro del fin de semana pasado los organizadores debieron reprogramar la fecha, confirmar la grilla artística y validar las entradas que tendrán validez para esta nueva fecha y, quienes no puedan asistir, podrán solicitar el reembolso a través de un enlace publicado en la biografía oficial en redes sociales.

En cuanto al Cashless, los saldos cargados pueden usarse o solicitarse su devolución a través de www.fdd.com.ar.