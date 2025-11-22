Uno Entre Rios | El País | Fiesta de Disfraces

Fiesta de Disfraces: tras la suspensión se hace este sábado en San Nicolás

22 de noviembre 2025 · 13:22hs
Está programada la actuación de Luck Ra, La Joaqui, Lauty Gram y el cierre de Bresh en el escenario principal, mientras en el escenario de electrónica se presentarán Benek & Carlos Pasutt, Manu Desrets y Matías Sundblad.
stá programada la actuación de Luck Ra, La Joaqui, Lauty Gram y el cierre de Bresh en el escenario principal, mientras en el escenario de electrónica se presentarán Benek & Carlos Pasutt, Manu Desrets y Matías Sundblad.
Este sábado, finalmente, se realiza la Fiesta de Disfraces en el Autódromo de San Nicolás, tras suspenderse por una fuerte tormenta que tiró abajo el escenario mayor. Lejos de Paraná, la FDD festeja hoy su 25° Aniversario.

Se esperan miles de asistentes para reeditar la fiesta cuyo lineup reunirá artistas de géneros diversos como el cuarteto, la cumbia y la electrónica. Está programada la actuación de Luck Ra, La Joaqui, Lauty Gram y el cierre de Bresh en el escenario principal, mientras en el escenario de electrónica se presentarán Benek & Carlos Pasutt, Manu Desrets y Matías Sundblad.

Impresionante caída del escenario principal obligó a suspender la Fiesta de Disfraces

Se reprogramó la Fiesta de Disfraces tras el fuerte temporal que afectó a San Nicolás

El Main Stage, como es tradición, será sorpresa, con una producción visual digital que recorrerá las 24 ediciones anteriores, con algunas variantes organizativas tras el temporal que malogró los laterales del escenario mayor.

Como de costumbre el predio tendrá un Espacio VIP diferenciado con servicios exclusivos y proximidad privilegiada del escenario principal. El Sector Downtown se destinará al descanso y a la recreación, pensado como lugar de encuentro para los asistentes.

Tras el meteoro del fin de semana pasado los organizadores debieron reprogramar la fecha, confirmar la grilla artística y validar las entradas que tendrán validez para esta nueva fecha y, quienes no puedan asistir, podrán solicitar el reembolso a través de un enlace publicado en la biografía oficial en redes sociales.

En cuanto al Cashless, los saldos cargados pueden usarse o solicitarse su devolución a través de www.fdd.com.ar.

Dejanos tu comentario