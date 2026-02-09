Uno Entre Rios | La Provincia | Sonia Fernández

Sonia Fernández pidió disculpas tras el episodio ocurrido en la Fiesta Nacional del Mate

La periodista Sonia Fernández pidió disculpas públicas tras la repercusión de sus dichos en la Fiesta Nacional del Mate y afirmó que no debió hacer lo que hizo.

9 de febrero 2026 · 15:53hs
La periodista Sonia Fernández se refirió a lo ocurrido el último sábado durante la Fiesta Nacional del Mate, luego de que se viralizara un video en el que, en su rol de conductora del evento, leyó un cartel con un insulto dirigido al presidente Javier Milei.

"Me volví viral en redes, sitios y medios por algo que considero no fue nada feliz", expresó la periodista al hacer referencia a la repercusión del episodio. En ese sentido, agregó: "La verdad no debí hacer lo que hice, me dejé llevar, pero no debí hacerlo. No me caracterizo por faltar el respeto, no estuve bien y por eso hice y hago esta aclaración. Así me he manejado estas 40 años".

Sonia Fernández se refirió a sus dichos durante la Fiesta Nacional del Mate

Asimismo, Fernández ofreció disculpas públicas y señaló: "Mis más sentidas disculpas no solo hacia la investidura presidencial, sino que también hacia la organización de la Fiesta, que confió en mí".

Por último, agradeció las distintas reacciones que recibió tras el hecho: "Quiero agradecer también a la gente que me apoyó y me respaldó en algo que, sin embargo, no estuvo bien. Y a los que me han dicho lo contrario, de ellos también aprendo. En lo que a mí respecta, es un tema terminado".

